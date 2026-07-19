Quién es Sandra Díaz Arcas: su edad, su pareja y de dónde es la presentadora de DAZN

El mundo del periodismo nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos profesionales que han marcado al público con su labor, de una manera o de otra. Si hablamos de deportes, muchas personas la conocerán. Y es que, poquito a poco y con mucha dedicación, Sandra Díaz Arcas ha conseguido labrarse su hueco en el medio. Una profesión que la ha llevado a trabajar en algunos de los mejores programas de deporte de nuestro país. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal de la comunicadora? Realizamos un breve repaso con el objetivo de conocerla mejor.

Nacida el 23 de marzo de 1993 en Murcia, Sandra Díaz Arcas es una periodista que se ha hecho su camino en el mundo deportivo. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, la murciana tuvo claro en todo momento cuál era su pasión. Por ello, poco a poco, empezó trabajando y colaborando con medios como Europa Press, El Mundo, la Cadena SER y Bernabéu Digital, entre otros. Siempre vinculada al mundo de la prensa deportiva. Numerosos proyectos que la llevaron a dar uno de los mayores saltos de su carrera.

Sandra Díaz Arcas triunfa como periodista deportiva

Durante un tiempo trabajó en producción, pero fue en el 2016 cuando comenzó a tener presencia en pantalla en El Chiringuito de Jugones. Como trabajadora de Atresmedia y de uno de los programas deportivos más vistos de nuestro país, Sandra Díaz Arcas tuvo una gran popularidad. Pues, su nombre comenzó a ser más conocido entre el público.

Lejos de cerrarse a nuevas experiencias, en el 2022 se despidió de los espectadores de El Chiringuito de Jugones, puesto que había sido fichada en DAZN. Y es que ha sido aquí donde ha tenido la oportunidad de cumplir algunos de sus sueños. Pues, como presentadora y reportera a pie de campo, se encarga de cubrir todo lo relacionado con LaLIGA.

Desde entonces, la periodista ha estado al frente de partidos de LALIGA EA SPORTS, de El Post de DAZN y también de la cobertura de El Clásico. Pero, por si no fueran suficientes emociones, este verano se encuentra cubriendo el Mundial de Fútbol. «Quién le iba a decir a aquella niña que veía los mundiales desde el sofá de su casa que algún día estaría aquí», escribió en una de sus publicaciones de redes sociales.

El lado más personal de Sandra Díaz Arcas

Por otro lado, a nivel sentimental, Sandra Díaz Arcas disfruta de su vida como mujer casada. En el 2024 contrajo matrimonio con su pareja, dando así otro paso importante en su vida. Una relación que en el 2025 dio la bienvenida a su primera hija, Paula. Asimismo, por lo demás, la comunicadora siempre intenta ser muy discreta y alejar su vida privada del foco mediático. Pero, tal y como reza en su biografía de Instagram, también es profesora en la UFV de Madrid.