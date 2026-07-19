Vox explica que el alcalde señalado por el incendio en Guadalajara no estaba donde comenzó el fuego ni está siendo investigado

Vox Castilla-La Mancha ha remarcado que el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, «no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio de La Mierla ni era la persona que manejaba la cosechadora». En este sentido, también ha indicado que «ni ha sido citado, ni filiado dentro de la investigación».

El regidor de Robledillo de Mohernando y agricultor ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha asegurado que él no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio, ha informado Vox en una nota de prensa. Marchamalo, que ha lamentado las consecuencias del incendio y ha agradecido el trabajo de vecinos, agentes medioambientales, bomberos forestales y efectivos de la UME, ha explicado que su familia lleva toda la vida dedicada al campo y ha apuntado que en la explotación existían incluso más medios preventivos de los obligatorios.

Hasta que no se resuelva el caso «sólo pido que se respete la presunción de inocencia», ha reclamado. Asimismo, ha pedido que se deje trabajar a los investigadores hasta que se esclarezca lo sucedido.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha exigido disculpas para Marchalo por la difusión de su nombre, fotografía y su condición de alcalde. Según denuncia, se «trasladó a la opinión pública la idea de que era la persona que se encontraba cosechando cuando se originó el fuego».

«Han puesto en la diana de todo el mundo a este señor, cuando él mismo ha aclarado que no estaba en el lugar y ninguna información conocida acredita que fuera quien cosechaba», ha lamentado. «Espero que ahora todos los medios que se han dedicado a poner su foto corrijan y aclaren que no era quien se encontraba cosechando», ha añadido.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha indicado que la investigación apunta a que el origen del fuego era una cosechadora. Sin embargo, ha asegurado que se desconoce quién es el dueño.

16.000 hectáreas calcinadas

El incendio de La Mierla ha arrasado ya unas 16.000 hectáreas, con 800 personas afectadas y 21 poblaciones evacuadas. Tal y como ha informado Mercedes Gómez, se está incrementando el 30% de las plantillas. En la jornada del sábado había 25 medios aéreos trabajando de forma simultánea, «algo extraordinario de gestionar» y sobre el terreno a más de 500 personas.