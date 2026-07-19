Así ha quedado la zona arrasada por el incendio de Orés que ha calcinado más de 14.000 hectáreas

El amplio operativo desplegado para combatir el incendio forestal de Orés (Zaragoza) ha conseguido frenar el avance de las llamas y el fuego ya se encuentra estabilizado, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. El incendio, que ha calcinado más de 14.400 hectáreas, ha golpeado con especial dureza a la comarca de las Cinco Villas, dejando tras de sí un paisaje profundamente afectado y obligando a centrar ahora los esfuerzos en garantizar la seguridad antes del regreso de los vecinos desalojados.

Aunque la evolución del incendio permite afrontar una nueva fase, el trabajo sobre el terreno continúa siendo intenso. Dentro del perímetro afectado permanecen islas de vegetación que no han llegado a arder, zonas que requieren una vigilancia constante para evitar posibles reactivaciones. Ahora, la Unidad Pegaso de la Guardia Civil rastrea los puntos calientes con drones, una labor clave para detectar cualquier foco que pudiera comprometer la estabilización del fuego.

La Guardia Civil ha difundido un vídeo grabado por los drones del equipo Pegaso que muestra el estado en el que ha quedado la superficie quemada tras el paso de las llamas. Las imágenes reflejan la magnitud de un incendio.

Superada la fase más crítica, las autoridades centran ahora su atención en evaluar el estado de las viviendas y de las infraestructuras de los municipios que tuvieron que ser desalojados: Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo. El objetivo es que sus habitantes puedan regresar a sus hogares sin problemas y con total seguridad, aunque ese proceso se llevará a cabo de forma gradual y cuando las condiciones lo permitan: «Una decisión que a lo largo de estos días se podrá ir tomando», ha señalado Mar Vaquero, quien ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia. «Tenemos personal en todo el terreno y tiene que seguir comprobando, especialmente en las islas que están sin quemar, que no vaya a haber una reproducción que pueda afectar a un casco urbano. Hay que hacer todas esas evaluaciones antes de poder dar más pasos y no arriesgarnos a que puedan generarnos algún problema», ha advertido.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha explicado que las personas que se encontraban alojadas en el pabellón de Ejea han sido reubicadas en hoteles de Huesca y Sádaba. «La idea es ir yendo hacia la normalidad, lo que todos queremos, y fundamentalmente las personas que están fuera de sus domicilios, es volver lo antes posible; nosotros también queremos que eso ocurra, pero tenemos que hacerlo dentro de las máximas medidas de seguridad», ha afirmado.

«Hoy es el primer día que respiramos», ha asegurado Azón tras varios días marcados por la incertidumbre y la preocupación por el avance del fuego.