El fuego de Orés (Zaragoza) se descontrola y ya devora 15.400 hectáreas

El infierno que arrasa la comarca zaragozana de las Cinco Villas no da tregua. El incendio declarado en Orés continúa fuera de control por su flanco izquierdo y ha calcinado ya 15.400 hectáreas, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón este sábado. Las llamas, que han dibujado un perímetro de 60 kilómetros, han forzado el desalojo de seis localidades zaragozanas y una navarra, en una de las jornadas más duras que recuerda la región en materia de emergencias forestales.

Ante este panorama, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha comparecido este mismo sábado durante la reunión del Cecopi para trasladar un diagnóstico sombrío de la madrugada. «La noche no ha sido favorable», ha reconocido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien atribuyó el empeoramiento a un viento errático que ha castigado las labores de extinción.

«Se sigue trabajando con mucho esfuerzo, pero las circunstancias climáticas y topográficas están complicando extraordinariamente el trabajo de los equipos de extinción», ha escrito Azcón en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que trasladaba su reconocimiento a los efectivos desplegados sobre el terreno.

La virulencia del fuego ha obligado a evacuar Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla y Uncastillo, en la provincia de Zaragoza, además de la localidad navarra de Petilla de Aragón. Los vecinos han tenido que abandonar sus casas en un dispositivo de emergencia que se ha ido ampliando a medida que las llamas ganaban terreno, impulsadas por el cambio de dirección del viento.

Otros incendios

Aragón no es el único territorio en alerta. El incendio de La Mierla, en Guadalajara, ha calcinado ya 3.800 hectáreas y ha obligado a evacuar a los vecinos de 11 municipios de la provincia.

En Málaga, en cambio, llegan noticias más esperanzadoras: el fuego originado el viernes en Árchez, que mantuvo confinado durante más de cinco horas al municipio de Cómpeta, quedó estabilizado durante la madrugada. Los equipos de extinción centran ahora sus esfuerzos en el control definitivo y la extinción de las llamas.

El panorama para las próximas horas no invita al optimismo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha situado este sábado a ocho comunidades autónomas en riesgo extremo de incendios forestales, el nivel más alto de la escala.

Las zonas bajo mayor vigilancia son Huesca, en Aragón; la mitad este de Andalucía; la Región de Murcia; la Comunidad de Madrid, con la excepción de su área metropolitana; el sureste de Castilla y León; el norte de Cataluña; buena parte de las provincias de Castilla-La Mancha; y algunas franjas de la Comunitat Valenciana.