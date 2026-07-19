La Guardia Civil detiene a dos ganaderos por negarse a abandonar su rebaño de 700 cabras en el incendio de Almería

El incendio de Almería que lastimosamente arrasó casi en su totalidad a la zona de Los Gallardos, en el término municipal de Bédar, estuvo varios días activo y ha obligado a desalojar viviendas, explotaciones agrícolas y núcleos de población enteros. Hay que afirmar en este sentido que ha sido uno de los incendios más mortíferos que ha sufrido el país.

En medio de este duro panorama, la Guardia Civil informó de la detención de dos hombres en una zona evacuada del incendio. Se trata del propietario de una granja de cabras y de un empleado de la explotación, que permanecieron en las instalaciones pese a la orden de desalojo dictada por las autoridades. ¿Qué fue lo que ocurrió luego?

Detenidos por no abandonar su rebaño durante el incendio de Almería

El incendio de Almería llegó hasta las inmediaciones de una granja de cabras situada en El Marchal de Lubrín, en la zona de Los Gallardos, la pasada noche del viernes 10 de julio, alrededor de las 22:30 horas. Cuando las autoridades ordenaron el desalojo de la zona, el propietario de la explotación y un empleado decidieron quedarse dentro de las instalaciones.

Según confirmó la Guardia Civil, ambos regresaron a una zona de alto riesgo ya evacuada mientras el fuego seguía activo en las inmediaciones.

El portavoz del cuerpo en Almería, Raúl Aguilera, explicó que hicieron «caso omiso» a la orden de desalojo y «opusieron resistencia a la autoridad» durante el operativo.

La explotación en la que permanecieron alberga 700 cabras lecheras, criadas en la propia granja desde su nacimiento, según el relato publicado por medios locales de la zona.

¿Qué medidas tenía preparadas la explotación de cabras?

De acuerdo con la información recogida por medios locales, la granja contaba con un dispositivo propio pensado para un escenario de incendio: 200.000 litros de agua almacenados, varios puntos de toma para que los bomberos pudieran repostar y un perímetro despejado de vegetación alrededor de las instalaciones.

Según el relato que se instauró en varios medios locales, no se trató de una decisión impulsiva. El propietario ya había gestionado incendios anteriores en la misma zona durante 2025, y contaba con ese dispositivo preparado de antemano para un escenario como este.

Los animales, de acuerdo con el relato publicado, sufrieron un estrés mínimo y la infraestructura de la granja quedó intacta tras el paso del fuego.

El balance del incendio de Almería en Los Gallardos

Cabe recordar que el incendio se originó el 9 de julio a las 16:35 horas en el paraje de Almocáizar, dentro del término municipal de Los Gallardos, y las primeras investigaciones apuntaron a la caída de un cable de un tendido eléctrico abandonado como causa probable.

Las llamas se propagaron con rapidez por una combinación de calor cercano a los 40 grados, viento de hasta 50 kilómetros por hora y vegetación muy seca.

Entre tanto, la Junta de Andalucía declaró la fase de emergencia esa misma tarde, a las 20:00 horas, y la Unidad Militar de Emergencias se incorporó al operativo de madrugada, sobre las 5:30 horas del día siguiente, cuando el fuego ya afectaba a más de 3.150 hectáreas.

¿Cómo fue el operativo llevado a cabo para controlar el fuego?

El operativo llegó a movilizar a más de 500 efectivos, entre ellos 32 aeronaves, 13 autobombas y 220 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, además de bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y voluntarios de Protección Civil.

Más de 1.400 personas fueron evacuadas de localidades como Bédar, Almocáizar, Fuente del Albarico, La Serena, Los Pinos, El Pinar de Bédar y Alfaix.

A modo de aclaración, el fuego quedó estabilizado el pasado 12 de julio, después de calcinar unas 7.000 hectáreas.

Lamentablemente, el balance final dejó trece fallecidos y varios heridos, y en los días posteriores a la detención de los ganaderos, la Guardia Civil tuvo que forzar la entrada en varios inmuebles de la zona, «derribando puertas» en los casos en los que los residentes se negaban a salir, según su portavoz.

El vídeo con la historia de los dos ganaderos y sus 700 cabras se difundió después en redes sociales, donde generó cientos de comentarios sobre lo ocurrido en Los Gallardos durante esos días de emergencia.