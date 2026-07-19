No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los años, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 12 de julio, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de ver un nuevo capítulo de Una nueva vida. Entre otras cuestiones, han visto cómo Esme no puede evitar sentirse profundamente deprimida por la pérdida de su bebé. Es por eso que Gülgün no duda un solo segundo en convencerla para tratar de reabrir el negocio y hacerlo a la mayor brevedad posible. Halis decide confesar a su nieto que se está muriendo, por lo que le va a transferir todas y cada una de sus acciones.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Suna regresa a la mansión y Aysen es incapaz de soportar que haya vuelto con Abidin. Por lo tanto, ambas protagonizan una tensa discusión. Es más, Aysen amenaza con contar que la vio besándose con Ferit. La situación va a más, hasta tal punto que, en un forcejeo, Aysen acaba cayendo por las escaleras. Aunque se recupera en el hospital, Aysen amenaza a Suna con hacerle pagar por lo ocurrido, mientras que Ferit confiesa a su familia que Halis está muy enfermo y que ha desistido de tratar de recuperarse. Abidin da un toque de atención a Çiçek, que se ha convertido en un hombre verdaderamente miserable por su culpa.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 19 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Halis, Orhan y Ferit no pueden evitar emocionarse muchísimo viendo fotos de hace años, recordando todos y cada uno de los momentos que han vivido juntos. Seyran, por su parte, anuncia que quiere tener un hijo y que no puede nacer si no está su bisabuelo Halis.

Lejos de que todo quede ahí, Çiçek no se fía en absoluto de Suna. Hasta tal punto que hace todo lo que está en su mano para intentar convencer a Abidin para que no se vaya con ella, ni mucho menos. Aysen acaba falleciendo y la policía detiene a Suna por intento de asesinato, mientras que Sefika la ha denunciado por empujar a su hija por las escaleras.

Lo que absolutamente nadie sabe es que Çiçek es la verdadera culpable de la muerte de Aysen. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra forma, Ferit y Seyran acuden al hospital porque no se creen que Aysen haya muerto de forma repentina. Es por eso que necesitan pruebas suficientes para tratar de demostrar la inocencia de Suna. No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.