Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 12 de julio: Halis confiesa a Ferit que se está muriendo
Una impactante confesión
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 5 de julio, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Çiçek no duda un solo segundo en presentarse en la mansión como la gran señora y nueva dueña, puesto que ha llegado a un acuerdo con Halis. Suna logra sobrevivir, pero Esme ha perdido a su bebé como consecuencia de la preocupación por su hija.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Seyran se muestra decidida a buscar venganza, puesto que la gran señora les ha quitado una vida. Es más, no tiene reparos a la hora de aparecer en la mansión con una pistola, amenazándola de muerte. Suna hace saber a Abidin que le odia porque es un asesino. Es más, asegura que su hijo no le llamará padre nunca y que tendrá una familia alejada de él. Abidin, por su parte, está decidido a dejarlo todo por ella y el niño que están esperando. Esme pide a Seyran que no haga ninguna locura, puesto que no quiere sufrir más.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 12 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Esme está profundamente deprimida por la pérdida de su bebé, mientras que Gülgün no ha dudado en convencerla para reabrir el negocio. Halis confiesa que su nieto se está muriendo, por lo que le hace saber que le va a transferir todas sus acciones.
Suna, por su parte, regresa a la mansión, mientras que Aysen no soporta la idea de que haya vuelto con Abidin. Ambas tienen una profunda discusión. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Aysen amenaza con contar que la vio besándose con Ferit y tienen un fuerte forcejeo que acaba con Aysen cayendo por las escaleras.
Aunque se recupera en el hospital, Aysen amenaza a Suna con hacerle pagar por lo ocurrido. Ferit confiesa a su familia que Halis está profundamente enfermo y que no quiere tratar de recuperarse. Abidin da un toque de atención a Çiçek, acusándole de haberse convertido en un hombre miserable por su culpa. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
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