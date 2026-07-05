Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 5 de julio: Suna llama asesino a Abidin

Una nueva vida, la superproducción turca ganadora de 14 premios internacionales y que ha conquistado a la audiencia en más de 120 países, continúa este domingo con un nuevo capítulo de estreno en Antena 3. Y todo apunta a que será una de las entregas más intensas de las últimas semanas, con giros que dejarán a los espectadores pegados a la pantalla. Antes de meternos de lleno en lo que está por venir, conviene recordar dónde nos quedamos. En el último capítulo, los seguidores de la serie asistieron a uno de los momentos más trágicos y tensos de la temporada: Suna acababa gravemente herida en el hospital después de que los hombres de Çiçek asaltaran la mansión a tiros.

En plena preocupación por su estado, los médicos descubrían que Suna estaba embarazada, una noticia que dejaba a toda la familia impactada. Mientras la hermana de Seyran luchaba por su vida, los Korhan no tardaban en señalar a Abidin como culpable de lo ocurrido, pese a que él jamás quiso que nadie saliera herido, y mucho menos su mujer.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ del domingo 5 de julio?

La gran novedad de esta entrega llega con Çiçek, que se presenta en la mansión como la gran señora y nueva dueña, después de haber alcanzado un acuerdo con Halis. Un movimiento que lo cambia todo y que promete alterar por completo el ambiente en la casa.

Hay, además, buenas y malas noticias. Por un lado, Suna consigue sobrevivir a sus graves heridas. Por otro lado, Esme ha perdido a su bebé a causa de la enorme preocupación por su hija. Una pérdida devastadora que tendrá consecuencias en el ánimo de toda la familia.

Precisamente esa muerte desata la sed de venganza de Seyran, que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Convencida de que la gran señora les ha arrebatado una vida, aparece en la mansión con una pistola y amenaza de muerte a Çiçek en una escena de máxima tensión.

Suna estalla contra Abidin

El plato fuerte del capítulo lo protagonizan Suna y Abidin. Dolida y rota, Suna le confiesa a Abidin que le odia y le llama directamente asesino. No se queda ahí: le asegura que su hijo nunca le llamará padre y que formará una familia bien lejos de él.

Abidin, sin embargo, está dispuesto a dejarlo absolutamente todo por ella y por el niño que esperan, en un intento desesperado por recuperar a la mujer de su vida. Mientras tanto, Esme, agotada de tanto sufrimiento, le suplica a Seyran que no cometa ninguna locura, porque no quiere padecer más dolor del que ya arrastra.

Con esta mezcla de venganza, amenazas y amor, Una nueva vida promete una noche llena de sobresaltos a los espectadores de Antena 3, cadena que ha sabido aprovechar el tirón de las series turcas para tener a un público fiel cada semana. No te pierdas el nuevo capítulo esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en Canarias), en Antena 3.