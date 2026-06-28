No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 21 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el hijo de Çiçek no duda un solo segundo en abusar de Ifakat. Ella, como no podía ser de otra forma, termina regresando profundamente devastada a la mansión. Dadas las circunstancias, y a pesar de todo lo vivido, Seyran hace todo lo que está en su mano para tratar de consolarla. ¡Le muestra todo su apoyo en estos complicados momentos!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo Ferit aparece por sorpresa en la casa de la gran señora, y lo hace profundamente enfadado. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de disparar a varios de sus hombres. En cuanto a Suna, continúa acercándose a Ferit, pero él quiere olvidar todo lo que pasó entre ellos. Por si fuera poco, y después de todo lo sucedido recientemente, Ferit no puede evitar sentirse profundamente distante con Seyran. Hasta tal punto que ella no tiene ni la más mínima idea de qué hacer ni qué camino escoger. ¿Logrará solucionar esas diferencias antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 28 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Suna se encuentra en el hospital gravemente herida. Y todo después de que los hombres de Çiçek no tuviesen reparos a la hora de asaltar la mansión con disparos. ¡Un instante verdaderamente trágico y tenso!

A pesar de todo, los médicos no tardan en descubrir que Suna está embarazada. Por lo tanto, y como no podía ser de otra forma, todos sus familiares se quedan verdaderamente sorprendidos e impactados con la noticia. La hermana de Seyran, mientras tanto, continúa luchando por su vida. La familia Korhan no tarda en culpar a Abidin de lo ocurrido, pero él no quería que nadie resultara herido, y mucho menos su mujer. No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.