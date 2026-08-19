Henry Ford, empresario y fundador de Ford: «Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto»

Hay frases que parecen sencillas hasta que uno se detiene a pensar en su significado. Una de las más conocidas de de Henry Ford, «Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto», resume una cuestión que cobra especial relevancia en la sociedad actual: la manera en la que pensamos puede determinar hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Empresario estadounidense y fundador de Ford Motor Company, fue un ejemplo de perseverancia e innovación.

Si bien su nombre quedó ligado para siempre a la industria del automóvil, muchas de sus reflexiones siguen teniendo sentido mucho más allá de los negocios. Porque cuando una persona está convencida de que no puede hacer algo, muchas veces deja de intentarlo antes incluso de comprobarlo. Y ahí comienza el verdadero problema. No significa que pensar en positivo vaya a hacer desaparecer las dificultades por arte de magia, ya que existen circunstancias que escapan a nuestro control. Pero existe algo que sí cambia cuando cambia nuestra manera de pensar: la disposición para actuar.

«Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto»

Cuando alguien se repite constantemente «no puedo», su mente empieza a buscar razones que respalden esa idea, y cada dificultad parece una prueba de que tenía razón. En cambio, quien piensa «voy a intentarlo» se enfrenta a las dificultades de una forma completamente distinta. Puede equivocarse y fracasar muchas veces, pero mientras siga buscando una solución, todavía existe una posibilidad.

Esperar a sentirte completamente preparado suele convertirse en la «excusa» para no empezar nunca. Siempre habrá una razón para esperar: no tienes suficiente experiencia, no tienes suficiente dinero, no tienes suficiente tiempo, no sabes lo suficiente o todavía no es el momento adecuado. Pero la perfección rara vez llega. Lo que sí llega es el momento en el que decides empezar a pesar de las dudas.

Henry Ford entendió muy bien la importancia de convertir los problemas en algo que podía resolver con disciplina, esfuerzo, paciencia y constancia. La historia de cualquier gran proyecto está llena de dificultades que, vistas desde el principio, parecen enormes. Pero cuando se dividen en pequeñas tareas, dejan de parecer imposibles.

Tal vez ese sea una de las mejores enseñanzas que podemos extraer de esta reflexión: no necesitas saber cómo resolver toda tu vida hoy; sólo necesitas saber cuál es el siguiente paso. Porque muchas veces el camino que parecía imposible comienza exactamente así: con una persona que decide dejar de decir «no puedo» y empieza a preguntarse «¿y si lo intento?».

Las mejores frases de Henry Ford