Henry Ford, empresario y fundador de Ford: «Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto»
Éste es el hábito que debes hacer a diario si quieres ser más feliz: la ciencia lo ha confirmado
La preciosa reflexión de 'El Principito' sobre el amor: "Si vienes a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres"
Arthur Brooks, catedrático de Harvard, sobre alcanzar felicidad: "Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender"
Hay frases que parecen sencillas hasta que uno se detiene a pensar en su significado. Una de las más conocidas de de Henry Ford, «Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto», resume una cuestión que cobra especial relevancia en la sociedad actual: la manera en la que pensamos puede determinar hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Empresario estadounidense y fundador de Ford Motor Company, fue un ejemplo de perseverancia e innovación.
Si bien su nombre quedó ligado para siempre a la industria del automóvil, muchas de sus reflexiones siguen teniendo sentido mucho más allá de los negocios. Porque cuando una persona está convencida de que no puede hacer algo, muchas veces deja de intentarlo antes incluso de comprobarlo. Y ahí comienza el verdadero problema. No significa que pensar en positivo vaya a hacer desaparecer las dificultades por arte de magia, ya que existen circunstancias que escapan a nuestro control. Pero existe algo que sí cambia cuando cambia nuestra manera de pensar: la disposición para actuar.
«Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto»
Cuando alguien se repite constantemente «no puedo», su mente empieza a buscar razones que respalden esa idea, y cada dificultad parece una prueba de que tenía razón. En cambio, quien piensa «voy a intentarlo» se enfrenta a las dificultades de una forma completamente distinta. Puede equivocarse y fracasar muchas veces, pero mientras siga buscando una solución, todavía existe una posibilidad.
Esperar a sentirte completamente preparado suele convertirse en la «excusa» para no empezar nunca. Siempre habrá una razón para esperar: no tienes suficiente experiencia, no tienes suficiente dinero, no tienes suficiente tiempo, no sabes lo suficiente o todavía no es el momento adecuado. Pero la perfección rara vez llega. Lo que sí llega es el momento en el que decides empezar a pesar de las dudas.
Henry Ford entendió muy bien la importancia de convertir los problemas en algo que podía resolver con disciplina, esfuerzo, paciencia y constancia. La historia de cualquier gran proyecto está llena de dificultades que, vistas desde el principio, parecen enormes. Pero cuando se dividen en pequeñas tareas, dejan de parecer imposibles.
Tal vez ese sea una de las mejores enseñanzas que podemos extraer de esta reflexión: no necesitas saber cómo resolver toda tu vida hoy; sólo necesitas saber cuál es el siguiente paso. Porque muchas veces el camino que parecía imposible comienza exactamente así: con una persona que decide dejar de decir «no puedo» y empieza a preguntarse «¿y si lo intento?».
Las mejores frases de Henry Ford
- «Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto»
- «Los obstáculos son las cosas horribles que ves al apartar los ojos de la meta»
- «No busques culpables, sino soluciones»
- «Nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos»
- «El fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de forma más inteligente»
- «La visión sin ejecución es sólo una alucinación»
- «Pensar es el trabajo más duro que hay, quizás por eso tan pocos se dedican a ello»
- «No puedes construir una reputación sobre algo que vas a hacer»
- «Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando»
- «Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre tienes»
- «No hay vergüenza en fracasos honestos; hay vergüenza en temer a fallar»
- «Cualquiera que deje de aprender es viejo, ya sea a los veinte u ochenta. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven»
- «La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en rondar los problemas que en tratar de resolverlos»
- «No encuentres fallos, encuentra un remedio»
- «El único error real es aquel del que no aprendemos nada»
- «Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él»
- «No hay hombre vivo que no pueda hacer más de lo que él piensa que puede hacer»
- «Antes que nada, prepararse es el secreto del éxito»
- «La experiencia es algo de suprema importancia»
- «El entusiasmo es la levadura que hace que tus esperanzas brillen en las estrellas»
- «Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan»
- «Si todos juntos nos movemos hacia adelante, el éxito cuida de sí mismo»
- «No puedes aprender en el colegio lo que el mundo hará el próximo año»
- «La competencia es la vanguardia de los negocios, siempre reduciendo los costos»
- «Un negocio que solo hace dinero, es un negocio pobre»
- «La vida es una serie de experiencias, cada una de las cuales la hace más grande, aunque a veces es difícil darse cuenta de eso»
- «No hay grandes problemas, sólo hay un montón de pequeños problemas»
- «El secreto para una vida exitosa es encontrar nuestro propósito y luego hacerlo»
- «El fracaso es a veces más fructífero que el éxito»
- «La mediocridad es el peor enemigo de la prosperidad»