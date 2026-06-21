Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 21 de junio: el hijo de Çiçek abusa de Ifakat
Regresa devastada a la mansión
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 14 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Ferit termina enterándose de que la gran señora robó las piedras. Ella, por su parte, hace todo lo que está en su mano para hacer creer a Halis que las encontró y que ha ido a la mansión a devolverlas. Todo ello mientras Halis toma la drástica decisión de dejar a Seyran al mando del negocio.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Ferit no duda un solo segundo en marcharse de fiesta con la firme intención de tratar de olvidar el trato que ha recibido por parte de su abuelo. Todo ello mientras Suna le recoge en la discoteca y acaban besándose. Dadas las circunstancias, Abidin no confía en su mujer. Hasta tal punto que ambos tienen una fortísima discusión. Finalmente, Abidin toma la arriesgada decisión de unirse a Çiçek, enfrentándose así a la familia Korhan. Es consciente de las consecuencias, pero es más que evidente que no le importa en absoluto asumir esos riesgos.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 21 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo el hijo de Çiçek no duda un solo segundo en abusar de Ifakat y ella regresa a la mansión profundamente devastada. Seyran, a pesar de todo lo que han vivido, no duda un solo segundo en tratar de consolarla y, sobre todo, mostrarle todo su apoyo.
Ferit aparece en la casa de la gran señora, y lo hace profundamente enfadado. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de disparar a varios de sus hombres. Todo ello mientras Suna continúa acercándose a Ferit, pero él quiere olvidar todo lo que pasó entre ellos.
Es más, dadas las circunstancias, Ferit se muestra tremendamente distante con Seyran y ella no tiene ni la más mínima idea de cómo reaccionar. No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3