El curioso vínculo entre Amaia Montero y Leire Martínez: las dos cantantes nacieron en pueblos de Guipúzcoa separados por solo 10 kilómetros

Amaia Montero y Leire Martínez han sido durante años las voces cantantes de La Oreja de Van Gogh. Sus nombres quedaron ligados al grupo en momentos diferentes y durante años cada una representó una etapa distinta de la banda donostiarra. Pero existe una coincidencia anterior a todo aquello y bastante menos conocida, y es que las dos crecieron en localidades guipuzcoanas prácticamente vecinas.

Amaia Montero nació en Irún el 26 de agosto de 1976, mientras que Leire Martínez nació el 22 de junio de 1979. El parto de esta última tuvo lugar en San Sebastián, aunque su familia regresó pocos días después a Rentería. Allí pasó su infancia junto a sus hermanos. Si se mira el mapa, Irún y Rentería están separadas por alrededor de diez kilómetros, una distancia que se recorre en pocos minutos. Ninguna de las dos podía saber entonces que acabarían teniendo carreras tan relacionadas. Amaia estuvo al frente de La Oreja de Van Gogh hasta 2007 y, un año más tarde, Leire se convirtió en la nueva vocalista. Permaneció en el grupo durante 17 años. Y en 2026 la situación volvió a cambiar con el regreso de Amaia junto a sus antiguos compañeros, ahora de gira, mientras Leire afronta una nueva etapa profesional en solitario.

Irún, la ciudad en la que nació Amaia Montero

Irún supera los 63.000 habitantes y es la segunda localidad más poblada de Guipúzcoa, sólo por detrás de San Sebastián. Su situación resulta muy particular. El municipio se encuentra junto al Bidasoa y tiene Francia prácticamente al otro lado del río, una frontera que durante siglos ha condicionado la vida de quienes han vivido en esta parte del territorio.

Pero para conocer los primeros capítulos de Irún hay que remontarse mucho más atrás. Los romanos se asentaron en esta zona y levantaron Oiasso, que llegó a funcionar como puerto y como punto de comunicación durante los siglos I y II. Su actividad estuvo también ligada a las explotaciones mineras de Aiako Harria. Buena parte de lo que se sabe de aquel asentamiento procede de los hallazgos arqueológicos realizados en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos es la ermita de Santa Elena, bajo la que aparecieron restos de época romana. No es la única parada interesante para quien quiera conocer el patrimonio de esta ciudad. La iglesia de Nuestra Señora del Juncal comenzó a construirse en el siglo XVI y en su interior guarda la imagen de la Virgen del Juncal, una de las tallas marianas más antiguas que se conservan en Guipúzcoa. El templo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1973.

Para Amaia Montero, Irún tiene además un significado que va más allá de haber nacido allí. La cantante ha regresado en diferentes momentos a la casa familiar, un lugar en el que ha encontrado tranquilidad para descansar y también para componer. Ella misma resumió alguna vez lo que supone volver: «Es allí donde me siento protegida». Una relación con su ciudad que ha mantenido incluso después de pasar buena parte de su vida entre estudios de grabación, giras y escenarios.

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Rentería, la localidad en la que creció Leire Martínez

La relación de Leire Martínez con Errenteria requiere una pequeña precisión. La cantante nació en San Sebastián, pero llegó siendo prácticamente un bebé a Rentería y fue en esta localidad donde pasó su infancia. El municipio se encuentra en el valle de Oiartzun, dentro de la comarca de Oarsoaldea, y tiene cerca de 40.000 habitantes. Su origen oficial como villa se sitúa en 1320, cuando Alfonso XI concedió el Fuero de San Sebastián a los habitantes del valle de Oiarso y se fundó Villanueva de Oiarso. Parte de aquella distribución medieval todavía puede reconocerse caminando por el casco histórico, especialmente en calles como Goiko Kalea, Eliz Kalea, Erdiko Kalea y Beheko Kalea.

La localidad cambió considerablemente con la industrialización. Durante los siglos XIX y XX se instalaron numerosas fábricas y el crecimiento fue tan intenso que Errenteria terminó recibiendo el apodo de «la pequeña Manchester vasca». Todavía quedan elementos que recuerdan aquella etapa, aunque uno de los lugares más conocidos se encuentra fuera del núcleo urbano. Se trata del Fuerte de San Marcos, en el monte Bizarain. Su antiguo uso militar quedó atrás y hoy es uno de los puntos desde los que contemplar la comarca de Oarsoaldea. Cerca se encuentra además la estación megalítica de San Marcos-Txoritokieta, otra prueba de que la historia de este territorio empezó mucho antes de la fundación medieval de la villa.

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El vínculo de Guipúzcoa que une a Amaia Montero y Leire Martínez

Irún y Rentería están tan cerca que el desplazamiento entre ambas puede hacerse en alrededor de un cuarto de hora en coche. También están comunicadas por Euskotren y comparten parte del entorno natural de Aiako Harria, cuyo parque natural se extiende por los términos municipales de Irún, Oiartzun y Errenteria. En este mismo paisaje se encuentran las minas de Arditurri, situadas en Oiartzun y vinculadas históricamente a la actividad minera de la zona.. Es una distancia pequeña para dos mujeres que, muchos años después compartirían profesión y de alguna manera, grupo.

Amaia Montero fue la voz original de La Oreja de Van Gogh desde los primeros años del grupo. Su marcha en 2007 abrió una etapa complicada para la formación hasta que Leire Martínez, conocida por su participación en Factor X, fue elegida como nueva cantante en 2008. Permaneció 17 años en el grupo. La situación volvió a cambiar en 2025. Amaia regresó a La Oreja de Van Gogh y el grupo comenzó una nueva etapa que en 2026 coincide además con sus treinta años de historia. Desde el 9 de mayo recorre España con la gira Tantas cosas que contar, formada por dieciséis conciertos en quince ciudades y con cierre previsto el 20 de noviembre en Pamplona. Leire, por su parte, ha iniciado su trayectoria en solitario con «Mi nombre» como uno de los primeros pasos de esta nueva etapa.

Resulta difícil encontrar una casualidad geográfica más apropiada para la historia del grupo. Las dos mujeres que han puesto voz a La Oreja de Van Gogh durante prácticamente toda su trayectoria crecieron a unos diez kilómetros de distancia. Una junto al Bidasoa y la otra en el valle de Oiartzun.