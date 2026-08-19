Cielo poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, con nubes bajas por la mañana en el litoral y prelitoral. Por la tarde, podría haber chubascos en el Prepirineo. Se espera un ligero descenso de las temperaturas mínimas y un ligero ascenso de las máximas. Viento flojo, predominando del sur en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de agosto

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo en Barcelona se presenta como un lienzo despejado, donde el sol asomará silenciosamente al horizonte a primera hora, marcando el inicio de un día de temperaturas agradables. Con mínimas que rondan los 26 grados y máximas alcanzando los 34, la ciudad se verá envuelta en una sensación térmica cálida y ligera, aunque algo pesada debido a la alta humedad que se espera. No hay riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar de un día sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el cielo continuará ofreciendo su espectáculo azul, mientras que la brisa suave, con un viento moderado que soplará a unos 15 km/h, hará que los paseos por la ciudad sean agradables. Con el sol cediendo su lugar en el horizonte a las 20:44, el ambiente nocturno se presentará ideal, con temperaturas descendiendo hasta los 28 grados, prometiendo una noche tranquila y calida.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente gris con viento y lluvias

El amanecer en L’Hospitalet de Llobregat se presenta grisáceo y cargado, como si el cielo hubiera dejado caer un manto de nerviosismo. El viento comienza a hacer de las suyas, trayendo consigo un ligero frescor y la promesa de cambios a lo largo del día. A medida que las horas avancen, la temperatura oscilará entre los 26 y 34 grados, mientras el cielo seguirá cubierto, presagiando lluvias.

La mañana se sentirá más templada, pero será en la tarde cuando todo se complique. Con vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 40 km/h y una sensación térmica que podría elevarse hasta los 40 grados, la combinación de humedad intensa e inestabilidad atmosférica podría provocar episodios de lluvia. Un consejo: mejor no olvide llevar el paraguas.

Calor intenso con sol brillante en Badalona

Este miércoles amanece en Badalona con un sol radiante que se asoma alrededor de las 7:04, ofreciendo un inicio de jornada plenamente despejado y con temperaturas agradables en torno a los 26°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 33°C, brindando un ambiente cálido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede llegar a ser de 41°C debido a la alta humedad, que rondará el 95%.

Por la tarde, el sol seguirá brillando, aunque el cielo podría cubrirse ligeramente, manteniendo el calor hasta caer la noche con una temperatura mínima de 25°C. No se esperan lluvias ni vientos intensos, aunque podrían presentarse ráfagas ligeras. Con 13 horas y 40 minutos de luz, será un día ideal para disfrutar del aire libre.

Ambiente estable con brisa agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilan entre los 21 y 37 grados. La mañana será ligeramente nubosa y, aunque la probabilidad de lluvia es muy baja, puede haber un leve soplo de viento que sume frescura a la atmósfera. La tarde mantendrá condiciones similares, agradables para disfrutar del aire libre.

Un ambiente tranquilo invita a aprovechar el día para pasear por los parques o simplemente disfrutar de una comida al aire libre. Las actividades diarias se verán favorecidas por esta jornada templada, ideal para conectar con el entorno y relajarse al sol.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET