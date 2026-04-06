Vox también rechazará presidir las Cortes de Castilla y León sin pacto previo sobre las medidas de gobierno

Vox no pedirá la presidencia de las Cortes de Castilla y León como requisito para llegar a un acuerdo con el PP y gobernar la comunidad en coalición con Alfonso Fernández Mañueco, quien ya ha mantenido su primera reunión con el candidato de Vox, Carlos Pollán.

Vox renunciará a presidir la mesa del parlamento. La formación que lidera Santiago Abascal manda así un mensaje claro tanto a sus votantes como al PP: «Primero políticas y luego sillones», afirman en Bambú y ponen de ejemplo a las circunstancias precedentes en Extremadura y Aragón.

En ambas comunidades, Vox no preside la mesa de las Cortes, un cargo institucional que sí representó en las pasadas legislaturas y que significó un punto de inflexión en el partido al presidir las cámaras autonómicas por primera vez en su historia. De hecho, Pollán fue el primero que asumió la responsabilidad en las elecciones de 2022.

Sin embargo, tal y como ha insistido el portavoz de Vox, José Antonio Fuster este lunes tras la rueda de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que Vox ha optado por otra dinámica de cara a las negociaciones con el PP en toda España para «garantizar» que lo que se pacta en las reuniones son «medidas» a implementar. «Esa es nuestra prioridad», inciden en Bambú ante la «desconfianza» en Génova y en el cumplimiento de los acuerdos.

La presidencia en Castilla y León para el PP

«No empezamos ninguna negociación con sillones. Esa es la última fase de negociación», ha señalado el portavoz de Vox. Con estas premisas, resulta prácticamente imposible que Vox y PP hayan cerrado un acuerdo para el próximo 14 de mayo, cuando se vota en Castilla y León la mesa de las Cortes, que permita a los de Abascal optar a la presidencia.

Desde Bambú señalan que es el «precio» a pagar para alcanzar un objetivo mayor, que es «influir» en las políticas, con plazos y garantías de cumplimiento sin repartir consejerías. Un mensaje que trasladó el candidato de Vox, Carlos Pollán, tras la primera reunión que mantuvo con el líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en la primera toma de contacto entre ambas formaciones.

(Habrá ampliación)