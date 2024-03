La trama falsificó una PCR negativa para Ábalos e hizo pruebas gratis a cargos del Gobierno

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo revela que varios cargos del Gobierno, entre ellos la directora de la Guardia Civil María Gámez -junto a su hija- se realizaron test PCR de forma gratuita gracias a sus contactos en la trama. También hubo un encargo para falsificar el resultado de una prueba a José Luis Ábalos.

«Eh…ha venido la directora de la Guardia Civil con su hija, que nos habían avisado, por lo visto, pero a mí nadie me ha dicho nada, yo no lo he cobrado, se han hecho PCR, me ha insistido un poco, pero tampoco mucho, tampoco sabía si había que cobrarla o no, entonces nada, no la he cobrado, digo a ver si hubiera sido obligatorio en plan por el tema legal, pues me habría insistido más, pero yo creo que le ha ido bien», se recoge, en concreto, en uno de los chats intervenidos por la Guardia Civil a uno de los empresarios investigados en la trama.

El informe de la UCO, incluido en el sumario, revela las gestiones de un grupo de personas vinculadas a un laboratorio y a su vez ligadas al empresario Víctor de Aldama y a Koldo para encargarse de las pruebas serológicas y de antígenos en diferentes ámbitos de la administración.

En una de las conversaciones, fechada el 18 de noviembre de 2020, uno de ellos, Ignacio D.T., pide a sus compañeros que le hagan un informe «de negativo» para el ministro. Sus interlocutores le piden los datos y él les manda el nombre del ministro y su número de DNI. También les pasa los datos de Koldo García.

Ese mismo día por la noche, el mismo Ignacio comunica que Koldo le ha pedido «ir a casa del jefe para hacer cuatro pruebas allí de antígenos».

Durante el verano de 2020, el sumario recoge también una llamada de Víctor de Aldama en la que le comunica que van a ver al «jefe» -al que no identifica-, pero que necesitan un «protocolo de urgencias» porque «una de sus empleadas del hogar ha dado positivo, entonces tendríamos que ir hoy, hacer PCR a todo su equipo de seguridad, a él y al equipo de la casa que son quince personas».

En los chats también se recogen las gestiones por satisfacer los encargos que les hace un tal «Rubén» para realizar esa prueba, por ejemplo, a un teniente de la Guardia Civil o la «futura alcaldesa de Valdemoro».

Illa

Este nuevo informe también implica al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las conversaciones mantenidas por estos empresarios en las que se deja constancia de sus gestiones para conseguir distribuir las pruebas PCR.

Estas tres personas mantienen otro grupo de WhatsApp denominado «Fertinvest» en el que, ya en mayo de 2020, dejan constancia de la primera adjudicación a «dedo» de un concurso por importe de 18.500 euros para pruebas serológicas por la empresa pública Ineco, dependiente del ministerio de Transportes. El 20 de agosto de 2020, un mensaje en el grupo indica que Illa, entonces ministro de Sanidad, iba a hablar con «el de Canarias» para «darle en principio el ok».

Ese mismo día por la noche, Ignacio D.T. envía un mensaje en el que dice que «han aprobado desde Sanidad el proyecto» y añade que acaba de hablar con Víctor de Aldama. También ese mismo día, César M.G remitió dos pantallazos a Javier S.C. de una consulta en la página web Wikipedia del ministro de Sanidad en esa fecha, según el informe.

Al día siguiente, Ignacio D.T. (identificado como «Nacho flashback») envía un audio al grupo en el que dice que le ha llamado su «amigo K», al que la UCO identifica como Koldo García. «… y me ha dicho que todo ok, que todo hecho, que todo va a funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver cómo se estructura todo».