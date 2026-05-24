Horario Selectividad 2026 en Murcia: fechas, cuándo es y dónde son los exámenes de la PAU

La selectividad 2026 se celebrará en la Región de Murcia en la primera semana de junio, concretamente los días 2, 3 y 4 de este mes. Los estudiantes murcianos se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad que en 2025 recuperó el nombre de PAU e introdujo varios cambios que tienen que ver con la dificultad de los exámenes y las formas de corrección. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario, horarios y exámenes de la selectividad 2026 en Murcia.

Más de 300.000 estudiantes españoles afrontarán la temida selectividad en la primera semana de junio y en la Región de Murcia la PAU 2026 tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio. Estas son las fechas programadas para que los alumnos afronten la Prueba de Acceso a la Universidad que en 2025 recuperó su antiguo nombre conforme dicta la LOMLOE, que ha introducido una serie de cambios que priorizan la evaluación competencial sobre la memorización pura.

Como ya entró en vigor en la PAU 2025, en esta selectividad 2026 se penalizarán las faltas de ortografía y los errores gramaticales que podrían penalizar hasta un 10% de la nota. Esta penalización subirá hasta un 20% en los exámenes de lengua castellana, catalán, valenciano, gallego y euskera. A diferencia de la selectividad de la pandemia, ya no se podrá elegir entre varios tipos de exámenes, por lo que habrá un modelo único en el que se podrán elegir entre varias preguntas que serán de respuesta cerrada o tipo test, de respuesta breve y de desarrollo. Se valorará la capacidad de los estudiantes para razonar y argumentar.

Formato de la selectividad 2026

Los estudiantes murcianos se enfrentarán en 2026 a cuatro exámenes obligatorios y los alumnos que lo deseen podrán presentarse a hasta cuatro exámenes voluntarios para subir nota. Las cuatro pruebas obligatorias serán las siguientes:

Lengua castellana y literatura.

Historia o historia de la filosofía.

Idioma extranjero: inglés, francés, alemán, italiano.

Asignatura del itinerario cursado: matemáticas, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, economía, geografía, latín, dibujo artístico, imagen y diseño, análisis musical o artes escénicas.

Lengua cooficial.

Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos y la nota final para poder acceder a la universidad saldrá del 60% del bachillerato y el 40% restante de la PAU 2026.

Horarios de la selectividad en Murcia

Este es el horario de los exámenes en la selectividad 2026 en Murcia.

Martes 2 de junio

9:30 horas: Lengua Castellana y Literatura.

12:00 horas: Historia de España / Historia de la filosofía.

16:15 horas: Inglés.

19:00 horas: Francés / Alemán / Italiano / Portugués.

Miércoles 3 de junio

9:15 horas: Matemáticas / Latín / Dibujo artístico / Ciencias generales.

12:00 horas: Matemáticas aplicadas a las CCSS / Análisis musical / Geología / Dibujo técnico / Tecnología e ingeniería.

16:15 horas: Artes escénicas / Física / Historia del arte / Movimientos culturales y artísticos.

19:00 horas: Fundamentos artísticos / Literatura dramática / Dibujo técnico / Geografía.

Jueves 4 de junio