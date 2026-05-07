Cuándo se juegan las finales de la Conference y de la Europa League: quiénes la juegan, en qué estadio…

Las competiciones europeas llegan a su desenlace en el mes de mayo, con las finales de la Champions, la Europa League y la Conference concentradas en el quinto mes del año. Después de que la primera mitad de la semana nos desvelara los dos contendientes para levantar la próxima ‘Orejona’, -Arsenal y PSG- el jueves ha dejado paso a la Europa League y la Conference. Dos competiciones caracterizadas por la igualdad y las sorpresas que ya conocen qué dos equipos lucharán en la final por estos respectivos cetros europeos.

Quién juega la final de la Conference League

La final de la Conference League contará con un representante español. El Rayo Vallecano se ha convertido en el decimotercer equipo de nuestro país que alcanza una final europea. El cuadro rayista logró superar al Estrasburgo francés en ambos partidos de las semifinales de la competición y peleará por el título. El delantero Alemao se ha erigido como el héroe absoluto de la eliminatoria, anotando el gol del triunfo tanto en la ida como en la vuelta. El equipo de Íñigo Pérez se medirá en la final al Crystal Palace inglés, verdugo del Shakhtar Donetsk de Arda Turan en la otra semifinal de la Conference.

Cuándo es, a qué hora empieza y en qué estadio es la final de la Conference League

La afición del Rayo Vallecano podrá disfrutar del sueño de ver a su equipo en una final europea. Los hinchas rayistas tendrán que esperar a las 21:00 horas del miércoles 27 de mayo para el duelo ante el Crystal Palace. El Leipzig Stadium es el estadio encargado de acoger la primera final europea del Rayo Vallecano en su historia, donde tratará de levantar un título que también le otorgaría un billete para la próxima edición de la Europa League. El equipo madrileño tratará de vengar la derrota del Betis en la pasada final de la Conference ante otro conjunto inglés, que en esta ocasión fue el Chelsea.

Qué equipos juegan la final de la Europa League

Precisamente, en la segunda competición más emblemática del fútbol europeo de clubes también conocemos a los dos equipos que pelearán por el título. Una final que también contará con presencia española, encarnada en Unai Emery. El técnico del Aston Villa quiere seguir escribiendo su historia en una competición que ha ganado en cuatro ocasiones, tres consecutivas con el Sevilla y la última con el Villarreal en 2021. El rival en el partido por el título de la Europa League será Friburgo alemán.

Horario, fecha y estadio de la final de la Europa League

La Europa League será la primera de las tres principales competiciones de clubes del Viejo Continente en dilucidar su ganador. La gran final entre Aston Villa y Friburgo se disputa el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas. Un encuentro en el que el conjunto alemán buscará un billete a la Champions ante un Aston Villa que ya tiene prácticamente garantizada su presencia vía Premier. El Vodafone Park de Estambul (Turquía) es el escenario escogido para la final de la Europa League, la primera en abrir un ciclo de tres finales que concluirá con la de la Champions el sábado 30 de mayo.