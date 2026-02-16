‘Cumbres borrascosas’ enamora a la taquilla: la cinta romántica de Margot Robbie y Jacob Elordi arrasa en su debut

Era algo que nos podíamos esperar y sus dos estrellas no han defraudado: Cumbres borrascosas arrasa en la taquilla internacional. Aprovechando el empujón mediático del fin de semana de San Valentín, la adaptación de la reconocida novela homónima de Emily Brontë se ha convertido en la principal opción de los espectadores recaudando 82 millones de dólares en el box office. El tercer largometraje de la directora Emerald Fenell logra así igualar el presupuesto con el que partía el proyecto de Warner Bros., con todavía una larga convivencia en el futuro patio de butacas. ¿Logrará confirmar su éxito comercial? Por delante tiene algunas rivales potentes en la cartelera.

Si diesen un Oscar a la mejor campaña de marketing, el filme de Fenell aparecería como una de las principales candidatas junto a la Marty Supreme de Josh Safdie y Timothée Chalamet. La ventana de exhibición estratégicamente colocada en la antesala del Día de los Enamorados le queda a la cinta como anillo al dedo. Generando de esta forma un «fenómeno evento» que siempre suele funcionar a las mil maravillas como reclamo en las salas. No obstante, Cumbres borrascosas necesitará al menos recaudar entre 200 y 250 millones en la taquilla para alcanzar su punto de equilibrio económico y, para ello, el reto pasa por no decaer en exceso en las previsiones del siguiente fin de semana. Una ronda de estrenos donde deberá competir con blockbusters como Greenland 2 o la cuatro veces nominada al Oscar 2026, El agente secreto.

‘Cumbres borrascosas’: enamorando a la taquilla

El mayor hándicap de la nueva versión del material de Brontë pasaba por la acogida tibia de una crítica que no ha llevado nada bien la poca fidelidad de la producción para con la obra de la escritora. De hecho, la película tiene ahora mismo un 61% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Una nota realmente baja para las pretensiones del proyecto.

Cumbres borrascosas ha conseguido 42 millones de dólares en 76 territorios de la taquilla norteamericana, confirmando así un arranque potente que en caso contrario, habría encendido las alarmas financieras del estudio. El interés comercial era algo latente desde la concepción de la propia idea con varias majors pujando por hacerse con la exclusividad. Netflix llegó a ofrecer 150 millones para quedársela para su catálogo, pero Robbie, Fenell y el resto de los productores decidieron apostar por la proyección en cines.

Una competencia «correcta»

La principales rivales de la historia de amor victoriano entre Robbie y Jacob Elordi han sido Como cabras y Ruta de escape. La primera es una cinta de animación de Sony Pictures, cuyo paso por la cartelera estadounidense ha logrado recaudar 26 millones en Estados Unidos y un total de 47,56 millones de dólares a nivel mundial.

La segunda, comandada por estrellas como Chris Hemsworth y Mark Ruffalo es un thriller con números correctos dentro de su estimación. Ruta de escape por el momento ha recaudado 29 millones en todo el mundo y necesitará mantener ese nivel varias semanas para ser rentable.