Estrenos de la cartelera: ¿alguna película podrá frenar el fenómeno de ‘Cumbres borrascosas’?

San Valentín ha caído este año en pleno fin de semana y eso, supone una oportunidad comercial que engrandece todavía más la festividad romántica. Por eso, no extraña nada que Warner Bros. terminase estableciendo dicha ventana en el mercado de la exhibición para lanzar la historia de amor más relevante del 2026. Sí, sabemos que estamos en febrero, pero cuando reúnes a Margot Robbie y a Jacob Elordi en el mismo proyecto, bajo la adaptación de un clásico de la literatura a la altura de Cumbres borrascosas, sabes que la competencia va a tener que sudar sangre para mejorar la magnitud de la apuesta. No obstante, hoy llegan al patio de butacas toda una ristra de novedades igualmente sugerentes. A continuación, como cada viernes, enumeramos nuestra selección de títulos imperdibles de la cartelera:

Los estrenos más relevantes del fin de semana

‘Cumbres borrascosas’

La versión actualizada del la novela de Brontë no ha convencido del todo a la crítica especializada. Aunque debemos señalar que en realidad, los trabajos de la directora Emerald Fennell suelen causar esta polarización. La directora de Saltburn (2023) junta a las dos estrellas más mediáticas de Hollywood con una banda sonora compuesta por la cantante de moda, Charlie XCX.

‘Como cabras’

A diferencia de Cumbres borrascosas, la nueva cinta animalística de Sony Pictures sí que ha recibido el aplauso general de la prensa especializada. Un relato familiar producido por el jugador de baloncesto Stephen Curry, cuyo argumento se inspira en el libro infantil de Chris Tougas. La trama nos pone en la piel de una cabra que aspira a convertirse en una estrella del rugebol, un deporte dominado por las especies más grandes y fuertes del reino animal.

‘Ruta de escape’

Tras varios fracasos comerciales fuera de Marvel, Chris Hemsworth parece haber dado en el clavo con este thriller de atracos que parte del material de la novela Rotos de Don Winslow. El australiano está rodeado eso sí, a las mil maravillas. A su alrededor está su compañero de Los Vengadores, Mark Ruffalo y otras caras conocidas de la industria como Halle Berry, Barry Keoghan, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte.

‘No hay otra opción’

La Academia no ha vuelto a tener en cuenta al realizador surcoreano Park Chan-wook. No hay otra opción no ha obtenido ninguna nominación al Oscar, al igual que ya le ocurrió al director con su anterior trabajo, Decision to Leave. La sinopsis, en tono de sátira sobre el mundo laboral, se centra en un hombre de mediana edad en el paro que decide crear su oportunidad en un puesto de trabajo, eliminando poco a poco a su competencia.

‘Historia del buen valle’

Más de una década después de su última película, La academia de las musas (2015), José Luis Guerín regresa con un documental que se coronó en el pasado Festival de San Sebastián con el Premio Especial del Jurado. La pieza se centra en Valbona, un barrio periférico del extrarradio de Barcelona que está aislado por un río, autopistas y vías férreas de la ciudad. Un rincón que funciona como una aldea global y donde conviven migrantes y toda una suma de imaginarios que representa una mirada reposada sobre el mundo actual.