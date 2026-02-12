Fin de semana de San Valentín: sofá, manta y series románticas en Netflix

Se acerca el fin de semana de San Valentín y un buen plan para estos días puede ser ver una serie romántica en el sofá con una buena manta después de una cena buena romántica. En las plataformas de streaming se pueden encontrar muchas películas y series románticas para todos los gustos que pueden ser perfectas para este fin de semana, pero nosotros os vamos a recomendar solo algunas series que nos parecen imprescindibles. Las que hemos elegido son las siguientes series románticas: la clásica Orgullo y prejuicio de 1995, ya que todavía no se ha estrenado la de Dolly Alderton, One Day (Siempre el mismo día), Modern Love, Normal People, Outlander y, por último, Los Bridgerton, la serie romántica de moda. Seguro que algunas de estas series románticas las habréis visto, pero este fin de semana de San Valentín puede ser un buen momento incluso para volverlas a ver.

Orgullo y prejuicio

Todos estamos esperando el estreno de la nueva serie basada en Orgullo y prejuicio que se estrena en 2026, aunque todavía no se ha confirmado la fecha. Una esperada serie británica escrita por Dolly Alderton que contará con los actores Emma Corrin como Elizabeth Bennet, Jack Lowden como Mr. Darcy y Olivia Colman como Mrs. Bennet. Por ahora solo se puede disfrutar de la película de Joe Wright de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. En Prime Video y Movistar Plus+ se puede ver la serie de 1995 protagonizada por los actores Jennifer Ehle y Colin Firth.

One Day

En Netflix se puede ver esta serie que cuenta la historia Emma y Dexter que pasan juntos la noche de graduación y después sus vidas toman caminos diferentes. Pero el destino hará que sus vidas sigan entrelazadas para siempre. Está basada en la novela homónima de David Nicholls que se publicó en el 2009y que también fue todo un éxito. Una serie en la que se combinan la comedia, el drama y el romance y es una de las mejores historias románticas de los últimos años.

Modern Love

Otra de las series más romántica es esta que se puede ver en Amazon Prime que está basada en una famosa columna del New York Times sobre las relaciones y el amor. Cada episodio tiene una duración 30 minutos en los que se van contando diversas historias de amor en las que se pueden ver reconciliaciones, Se pueden encontrar en la plataforma de streaming dos temporadas de ocho episodios protagonizados por actores tan conocidos como Anne Hathaway, Tina Fey, Catherine Keener, Andy García, Julia Garner, John Slattery y John Gallagher Jr, entre otros.

Normal People

Esta serie se puede ver en la plataforma de streaming Movistar Plus+ y está basada la novela homónima de Sally Rooney. Cuenta la relación entre Marianne Sheridan, papel interpretado por la actriz Daisy Edgar-Jones y Connell Waldron, al que da vida el actor Paul Mescal, que son compañeros de instituto en el pueblo irlandés de Sligo y pertenecen a mundos muy distintos. Los dos mantendrán una compleja relación en la que poco a poco todo se va complicando. La serie Normal People ha sido escrita también por Sally Rooney, la autora del libro, y Alice Birch, y fue dirigida por Lenny Abrahamson y Hettie Macdonald.

Outlander

Para los más románticos, también os recomendamos la serie Outlander de la que se pueden ver siete temporadas en la plataforma de streaming Movistar Plus+ hasta que se estrene el próximo 7 de marzo la última entrega de esta ficción. Una serie basada en la saga de novelas de la escritora Diana Gabaldon en la que su protagonista es Claire Randall, papel interpretado por la actriz Caitriona Balfe, una enfermera veterana de la Segunda Guerra Mundial que acaba viajando en el tiempo a la Escocia de 1743 . Claire se enamorará de un atractivo escocés, al que da vida el actor Sam Heughan. Una romántica serie en la que sus protagonistas viven una pasión sin límites en la que sus protagonistas viajan en el tiempo y van defendiendo su amor eterno.

Los Bridgerton

Esta serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes se ha convertido en la preferida de muchos de los usuarios de Netflix y puede ser una buena opción para San Valentín. Los Bridgerton está basada en la saga de novelas de la escritora Julia Quinn y están ambientadas en la vida de la alta sociedad de Londres durante el período de la Regencia cuando era habitual presentar en sociedad a las jóvenes casaderas como debutantes y se organizaban bailes y fiestas para que se conocieran los jóvenes. Por ahora se pueden ver en la plataforma de streaming Netflix 4 temporadas, aunque la segunda parte de la cuarta, protagonizada por Benedict Bridgerton, no se estrenará hasta el 26 de febrero.