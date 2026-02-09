Los fans no se lo creen pero ya hay fecha para la última temporada de ‘Outlander’ y lo que llega es lo mejor

En 2004 se estrenó la serie de época Outlander y desde entonces sus fans no han dejado de crecer en todo el mundo. Hay que reconocer que 12 años, 8 temporadas y 101 episodios después, la aventura de Claire y Jamie ha ido conquistando los corazones de cada vez a más seguidores que se han ido enganchando a esta historia de amor, viajes en el tiempo y grandes desafíos. Pero, por desgracia, esta serie está a punto de terminar y, por fin nos hemos enterado de la fecha de estreno: el próximo 7 de marzo empezará a estar disponible en Movistar Plus+ la octava y última temporada de Outlander. Hay que recordar que esta serie está basada en la saga de las novelas de la escritora Diana Gabaldón y las siete temporadas que están disponibles se pueden ver en la actualidad en las plataformas de streaming Netflix y Movistar Plus+.

La serie Outlander ha sido dirigida por John Dahl y Kate Cheeseman y sorprendió a todos desde el primer episodio por la historia de amor imposible entre Claire Randall, papel que interpreta la actriz Caitriona Balfe, una enfermera inglesa de los años 40 que viaja a la Escocia del siglo XVIII, y Jamie Fraser, papel interpretado por el actor Sam Heughan, un guerrero valiente y guapísimo cuyo amor trasciende el tiempo, los problemas y los océanos. Y Starz para ir creando expectación ha lanzado un breve avance de minuto y medio en el que se dan pistas sobre lo que va a ocurrir en la octava temporada y que os vamos a incluir al final de este artículo.

¿Qué va a ocurrir en la octava temporada de Outlander?

En este breve avance vemos a Jamie muy afectado mientras se pregunta: «¿Qué son los hilos invisibles que nos unen, tejidos por una mano mucho más grande que la nuestra?». Más tarde le cuenta a Claire que ha estado leyendo el libro de Frank y en él se indica que la guerra llegará a las zonas rurales y que James Fraser morirá en ella. Clare le responde: «Aférrate, no solo a creer en algo más grande, sino en nosotros. No te vayas».

Además, en este breve avance se ven varias escenas de lo que nos espera en la última temporada: el horror de la guerra, la relación entre Claire y James, la vida con sus hijos. Como hemos visto a lo largo de toda la serie se citan los malos presagios y termina con la siguiente frase: «Nada puede prepararte para cómo termina”»

Además de lo que hemos visto en este avance, lo único que sabemos es que al principio Claire y Jamie vuelven a Fraser’s Ridge y descubren que ahora es un rico asentamiento. Los dos lucharán por estar juntos y por intentar que los secretos familiares salgan a la luz.

Hay que tener en cuenta que en la temporada anterior los Fraser estaban en medio de la Revolución Americana y al final Jaimie renunció a su cargo en el Ejército Continental para regresar a casa junto a Claire. Al final también se dejó en el aire lo que ocurrió con Faith, la primera hija de la enfermera, y ahora los seguidores de la serie también están interesados en saber qué va a ocurrir.

El reparto de la octava temporada

Los protagonistas en esta última temporada serán de nuevo la actriz Caitriona Balfe que interpreta el papel de Claire Randall Fraser y el actor Sam Heughan, el de James «Jamie» Fraser. También volverán a interpretar sus papeles los actores Sophie Skelton como Brianna Randall Fraser, Richard Rankin como Roger Wakefield, John Bell como el Joven Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom y Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter.

Además, en la última temporada, se incorporarán nuevos actores que todavía no habían aparecido en la serie como Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham, Carla Woodcock como Amarantus Grey y Frances Tomelty como Elspeth, madre de Charles.

Ya queda solo un mes para el estreno de los últimos capítulos de la serie Outlander y estaremos muy atentos por si se estrena algún otro tráiler o si nos enteramos de alguna otra noticia sobre el final de la serie.

Por último, otra noticia que seguro interesará a los seguidores de la serie: Desde del pasado 25 de agosto se pueden ver también en Movistar Plus+ diez episodios de la precuela Sangre de mi sangre (Outlander: Blood of My Blood) . Esta nueva producción se centra en las historias de amor paralelas de los padres de Jamie Fraser (Brian y Ellen) y los padres de Claire Beauchamp (Henry y Julia). Una original producción en la que se habla de sus orígenes en Escocia y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Una serie que no solo está disponible la primera temporada, sino que ya está en marcha una segunda entrega.