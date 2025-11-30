‘Toy Story’ cumple 30 años: 7 curiosidades de la película más importante de la historia de la animación

Dentro de prácticamente seis meses, Toy Story 5 llegará a los cines de todo el mundo tras el estreno de dos largometrajes que parecían ser un punto y final a las aventuras de los vívidos juguetes comandados por Woody y compañía. No obstante, la crisis creativa en la que vive Hollywood, está obligando a los estudios a recuperar sus franquicias más lucrativas. Y eso es algo que hasta Pixar parece palidecer. Así, hace poco recurrió al fenómeno de Del revés 2 y por eso, en los próximos años veremos tanto Los Increíbles 3 como Coco 2 proyectadas en la gran pantalla. Hace algunos días, la primera cinta de animación del estudio del flexo cumplió 30 años y ahora para celebrarlo, no podemos dejar pasar la oportunidad de compartir 7 curiosidades que quizás ni siquiera los auténticos fans de la Toy Story original conocían:

7 curiosidades de Toy Story

1-Comenzaron desde cero

Tom Hanks, quien ofrece su voz a Woody en la versión original, ya contó en una ocasión que la versión original de la cinta terminó descartada. Eliminando por el camino 80 minutos de designios marcados por los productores ejecutivos que simplemente querían poner a los juguetes contando chistes y teniendo una personalidad sarcástica. Esa forma, alejada de toda ingenuidad no funcionaba, así que el director John Lassetter optó por comenzar desde cero.

2-Las referencias a la cultura cinematográfica

Entre las diferentes curiosidades de Toy Story, destacan sus múltiples referencias a la cultura cinematográfica. Desde la similitud de Buzz Lightyear con el universo de Star Wars, pasando por la alfombra de El Resplandor en la casa de Sid, hasta la escena en la que el querido astronauta escapa de un globo terráqueo al más puro estilo de Indiana Jones: En busca del arca perdida.

3- Buzz Lightyear, inspirado en un astronauta real

Aunque al principio iba a recibir el nombre de Lunar Larry, al final el heroico compañero de Woody tomó el apelativo de Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres que pisaron la luna.

4- Todo empezó con un cortometraje

La idea de Toy Story surgió del cortometraje Tin Toy de 1988. El cual, se llevó el Oscar al mejor cortometraje. La historia partía desde la perspectiva de un juguete y con ello, en Pixar comenzaron a explorar una historia más profunda de qué hacen los juguetes cuando los humanos no andan cerca.

5- Mattel impidió la participación de Barbie

A la empresa juguetera no le hizo ninguna gracia que desde Pixar quisiesen incluir a su muñeca más preciada en el primer borrador del guion. Por ello, finalmente aquel personaje se cambió por la pastora, Bo Peep. Entre otras cosas porque entendemos que Barbie quería que licencia comercial apareciese únicamente en sus propias historias. En la tercera parte todo cambió y tanto ella como Ken, aparecieron como grandes personajes secundarios.

6- Un lucrativo fenómeno económico

A pesar de lo que pueda parecer por su despliegue técnico, Toy Story tiene también posee entre sus curiosidades un dato sorprendente: costó 30 millones de dólares. Una cifra bastante modesta para los estándares de Hollywood que finalmente, obtuvo una recompensa final de 350 millones de dólares en el box office. Fue la película más taquillera de 1995.

7-Hizo historia en los Oscar

Toy Story fue la primera película de animación en recibir una nominación al mejor guion original. De paso, los académicos la consideraron para las categorías de mejor canción y mejor banda sonora. La estatuilla a la mejor película de animación no se crearía hasta el 2002. Se llevó eso sí, un Premio Especial Técnico por su contribución tecnológica a artística y su condición de obra pionera.