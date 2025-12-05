La serie de Netflix de la que todos hablan: tiene ocho capítulos y dicen que es la mejor de 2025

El mundo del streaming ha logrado una globalización de los contenidos muy lucrativa para las producciones de nicho de algunos países. Porque aunque hace algunos años, las telenovelas hispanoamericanas ya ocupaban buena parte de las parrillas televisivas españolas, la llegada de las principales plataformas ha propiciado la inmersión de producciones de países culturalmente diferentes al nuestro lleguen de manera internacional al público más masivo. Ahí está el ejemplo de la noruega Trol o de ficciones surcoreanas como El juego del calamar. Ahora el turno le ha llegado a la serie de Netflix de la que todos hablan: Enamorados anónimos.

Sí, como ya consiguió con Mi otra yo o Şahmaran, el estudio californiano ha vuelto a triunfar con una producción turca ante sus suscriptores. Aunque quizás este drama romántico se sale un poco de los estándares más característicos de lo que suelen ofrecer tradicionalmente dichos culebrones. Estrenada a mediados de enero, Enamorados anónimos es ese tipo de serie de Netflix de la que todos hablan popularmente en la calle y que por puros méritos propios, terminó ocupando el Top 10 de lo más visto a nivel global dentro de la marca. Datos que abalan la omnipresencia de un subgénero que quizás brilla más en la audiencia mediterránea de lo que podría hacerlo en por ejemplo, países nórdicos o Norteamérica. Pero por otra parte, no deja de ser cierto que esta es una historia tremendamente atípica dentro de las narrativas turcas que habitualmente han conquistado la pequeña pantalla. Mezclando el amor con varios toques de dramedia, Enamorados anónimos plantea la reveladora pregunta sobre el mundo romántico. ¿El amor puede llegar a ser una enfermedad para las personas o es siempre un regalo para todos? A continuación, contamos de qué trata el nuevo fenómeno de Netflix.

‘Enamorados anónimos’: sinopsis

La sinopsis oficial de Enamorados anónimos es la siguiente: «Marcado por una infancia que hizo que dejara de creer en el amor, Cem es el héroe invisible del ‘Hospital del Amor’, un espacio que creó para curar a quienes sufren mal de amores. El éxito y los sueños de Cem ahora depende de Hazal, una persona que entra inesperadamente en su vida y que, a diferencia de él, considera que el amor puede salvar al mundo».

Una trama que explora temáticas como el perdón, la confianza, la fidelidad y sobre todo, las segundas oportunidades. Porque si de algo vive Enamorados anónimos es de las conexiones y emociones por las que vivimos las personas. Y precisamente esto es lo que subyace en un guion que conecta a la perfección con los sentimientos que cualquiera ha sentido en algún momento a lo largo de la vida.

En el papel protagonista tenemos a Halit Ergenç, conocido por su trabajo en otras novelas turcas más convencionales como Las mil y una noches y El sultán. En ese elenco principal le acompañan Funda Eryigit (Con la soga al cuello, Ceniza) y Riza Kocaoglu (Mi otra yo, 10 días de un hombre curioso), Ceren Benderlioglu (El fuego en nosotros), Zerrin Nisanci (Asuntos del corazón) y Selin Cuhadaroglu (Gran Turismo), entre otros. La dirección de esta serie de Netflix de la que todos hablan corre a cargo de Umur Turagay, un asiduo de la plataforma fundada por Reed Hastings y Marc Randolph, para la cual ya ha plasmado otras ficciones como Fiebre cerebral y Şahmaran. Enamorados anónimos es su tercera colaboración con el sello y claro, vistos los resultados, lo más probable es que desde la empresa liderada por Ted Sarandos y Dan Lin, vuelvan a contar con sus habilidades dentro del género. El que sí que se ha estrenado dentro del terminal es el guionista Basar Basaran, quien anteriormente había trabajado para la televisión turca, escribiendo el libreto de dos series; Cruzando mares y Bir Zamanlar Kibris. Ambas, inéditas dentro de España.

La serie de Netflix de la que todos hablan

Estrenada desde el pasado 16 de enero y con ocho episodios de aproximadamente 5o minutos de duración, Enamorados anónimos únicamente tiene una temporada dentro de la plataforma. Eso sí, no nos extrañaría que tras su éxito, Netflix la renovase con una segunda temporada.

La serie intenta constantemente abarcar un juego de roles opuestos, enfrentando a la razón con el lado más pasional del amor. Un cóctel que propicia momentos interesantes de pura introspección sobre dichos temas, sin dejar de lado la aplicación de un humor fresco y divertido que le otorga la ligereza de visionado que toda ficción de Netflix que se precie debe tener.