La película francesa que lleva meses siendo lo más visto de Netflix: no has visto otra igual

El mercado del streaming ha conseguido que las producciones europeas puedan llegar a tener una promoción mundial. Siendo esto otrora algo complicado, debido principalmente a las complejidades del mercado de la exhibición en salas. Así, si bien es cierto que para un nuevo filme destacar entre tanto estreno pueda llegar a ser una quimera, la posibilidad de alcanzar a públicos y audiencias de cientos de miles de kilómetros de distancia, vuelve de facto a las plataformas en canales de contenido milagrosos. Produciendo de este modo fenómenos virales asombrosos que en algunos casos particulares, aguantan mucho tiempo en los Top 10 de las respectivas marcas de vídeo bajo demanda. El ejemplo perfecto lo encontramos en una película francesa de Netflix que ha conquistado a los espectadores de medio mundo.

Los suscriptores de «la gran N roja» seguro que ya saben de que largometraje estamos hablando, porque entre otras cosas nos referimos a una cinta que llegó al servicio de streaming hace más de cuatro meses. La historia no es otra que el filme galo Los hombres lobo. Estrenada el 23 de octubre del 2024, esta comedia fantástica se ha llegado a mantener en el Top 10 de películas de habla no inglesa hasta 9 semanas. Y aunque no alcanza los números de su ficción compatriota, Ad Vitam, Los hombres lobo acumulan más de un millón de horas vistas y más de 700.000 visualizaciones, entrando en el Top 10 de países tan diferentes como Luxemburgo, Bulgaria y claro está, nuestro país vecino. No es para menos, teniendo en cuenta que se trata de la película francesa de Netflix más llamativa de la temporada, con permiso también de En las profundidades del Sena, la propuesta protagonizada por Bérénice Bejo que lleva 19 semanas (casi 5 meses, vaya). Esta es la lista completa actual del Top 10 de películas internacionales que no han diso rodadas en inglés:

Ad Vitam (Francia) El castillo de arena (Líbano) Re loca (Argentina) Kingdom 4: El regreso del Gran General (Japón) Nº 24 (Noruega) El tren de los niños (Italia) En las profundidades del Sena (Francia) Club de tiro (India) Amazon Bullseye (Corea del Sur) Los hombres lobo (Francia)

La película francesa de Netflix

Los hombres lobo está dirigida por François Uzan, un cineasta reconocido de la pequeña pantalla gala y creador de la célebre Lupin de Netflix, protagonizada por Omar Sy. Una asociación con el estudio que continuó con Presidente por accidente, otra comedia «made in france» que obtuvo dos temporadas en el terminal. Este último filme es la consagración del realizador con el estudio, quien con semejantes números en su haber, no nos extraña que tenga ya un nuevo proyecto entre manos para la empresa que dirige Ted Sarandos.

Esta película francesa de Netflix supuso el debut de los guionistas Hervé Marly y Philippe des Pallières, siguiendo la adaptación de un juego de mesa de bastante reconocimiento en el país de la torre Eiffel. Aunque una buena parte de la prensa especializada criticó la inocencia del planteamiento de Uzan, no debemos olvidar que esta es una historia para ver en familia con los pequeños de la casa. Un tipo de público muy dirigido escenificado en el género y que nos advierte de la capacidad del cine francés para generar contenidos virales dentro de Netflix.

‘Los hombres lobo’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Los hombres lobo nos recuerda a otras grandes aventuras para toda la familia como Jumanji o El proyecto Adam:»Cuando un viejo juego de cartas cobra vida, una familia termina viajando en el tiempo a una aldea medieval, donde deberán descubrir quienes de allí son unos licántropos para poder volver a sus casas».

En el reparto tenemos a varias caras conocidas en la industria como Franck Dubosc, un reconocido rostro de comedias francesas como Mamá se fue de viaje, ¿Quién es quién? o All Inclusive. Después tenemos a una de las actrices fetiche del cineasta Xavier Dolan, Suzanne Clement. Quien ha aparecido en producciones autorales del director canadiense como Mommy, Laurence Anyways y Yo maté a mi madre. Después encontramos a toda una ristra de jovencísimos intérpretes; Lisa Do Coute (Barbacoa), Raphaël Romand (La nube) y Alizée Caugnies (Pequeña lección de amor). Por último, cierran el reparto secundario Grégory Fitoussi, Jonathan Lambert y Bruno Gouery. Eso sí, el más conocido de todos es el polifacético Jean Reno (León el profesional, Misión Imposible).