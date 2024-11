Arrasó en cines y ahora es lo más visto de Netflix: la película española que está batiendo récords

Más allá de la comúnmente poca repercusión del cine patrio en las salas, la industria cinematográfica española no ha parado de generar grandes historias dentro del séptimo arte. Prueba de ello se encuentra en la repercusión fuera de nuestras fronteras el año pasado, donde La sociedad de la nieve estuvo nominada a Mejor película internacional y en la que Robot dreams logró hacer lo propio en la categoría de Mejor largometraje de animación. Este año, la cosa no se queda atrás, gracias a ejemplos que han vuelto a elevar el tejido audiovisual nacional desde el aplauso unánime de la crítica, hasta el éxito en las salas. Así que hoy nuestra recomendación no puede ser otra que la película española que está batiendo récords dentro de Netflix y que logró ser un fenómeno en la cartelera de nuestras fronteras.

Hablamos cómo no de Casa en llamas, la última cinta del cineasta Dani de la Orden. Director de Litus o Mamá o Papá, el realizador catalán vuelve a contarnos la historia de una familia disfuncional a través de una gran labor de dirección de actores, mucho humor y, una sensibilidad especial que navega entre varios giros narrativos arriesgados. A falta de conocer los nominados a los Goya 2025, se espera que la película española que ha escrito Eduard Sola sea candidata a varios premios de la Academia, sobre todo en las categorías interpretativas y en el campo de guion original. Visualmente bella gracias a las calas de Cadaqués y al hogar veraniego de los protagonistas, Casa en llamas combina un estilo teatral con una construcción de personajes solida que te hará mantenerte pegado a la pantalla en el poco más de hora y media que dura su metraje.

La genial fotografía que, a algunos les recordará por el espacio a los anuncios veraniegos de una conocida marca de cervezas, corre a cargo de Pepe Gay de Liébana, quien ayudó a construir el imaginario visual de luces de los videoclips del disco de C. Tangana, ‘El madrileño’.

‘Casa en llamas’: sinopsis

La sinopsis de Casa en llamas es la siguiente: «Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Está divorciada hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso, pero a Montse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos. Hace demasiado tiempo que espera este momento. Será sí o sí un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo todo».

Como hemos señalado anteriormente, una de las mayores virtudes de esta película española crece gracias a su capacidad de ser una dramedia que se sostiene gracias a su increíble reparto. De entre todos, debemos hacer una mención muy especial a Emma Vilarasau, quien estará seguro entre las cinco nominadas al Goya a Mejor actriz el próximo año. No obstante, el resto del casting cumple a las mil maravillas tanto en el apartado cómico como en los trágico. Entre ellos, destacan Enric Auquer (Quien a hierro mata), María Rodriguez Soto (El Ministerio del tiempo), Macarena García (La llamada), Alberto San Juan (Días de fútbol), Clara Segura (Mar adentro) y José Pérez-Ocaña (Mira lo que has hecho).

La película española de brillante taquilla

Con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un complicado inicio en la taquilla de 148.000 euros en el primer y flojo fin de semana, Casa en llamas fue generando un buen boca a boca retroalimentándose entre el público e invitando a los espectadores a acudir a las salas. Así, la película española ha logrado obtener 3 millones de euros, convirtiéndose en la sexta película más taquillera del box office nacional, adelantando a Valle de sombras o menudas piezas, pero quedando muy por detrás del fenómeno comercial de Santiago Segura: Padre no hay más que uno 4, el cual concentró 13 millones de euros en las salas patrias.

Era de esperar que el apoyo en el patio de butacas se tradujese en un buen número de visualizaciones dentro de la plataforma liderada por Ted Sarandos. Habrá que esperar para ver los números oficiales en los próximos días, pero por el momento Casa en llamas es una tendencia en alza dentro del catálogo de «la gran N roja». Todavía no está disponible en ningún otro servicio de streaming.