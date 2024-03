Crítica de ‘La sociedad de la nieve’: ¿Bayona tiene posibilidades reales de ganar el Oscar 2024?

La sociedad de la nieve ya es un fenómeno cinematográfico a nivel mundial. La gran película española del año que arrasó en los Goya, que han visto millones de personas a través de Netflix y que está nominada en dos categorías para los Oscar 2024: Mejor maquillaje y peluquería y Mejor película de habla no inglesa. Para este último galardón, las quinielas se debaten entre la cinta de J.A. Bayona o la inglesa (aunque rodada en alemán) La zona de interés. Puede que esta última tenga algo más de ventaja puesto que también opta a la Mejor Película y al Mejor director entre otras candidaturas. Eso sí, La sociedad de la nieve cuenta con el apoyo de la plataforma más poderosa y con el de gran parte de la industria estadounidense puesto que Bayona lleva años codeándose con grandes nombres de la industria. Pase lo que pase, estamos ante una de las obras cumbre de nuestro cine reciente y eso ya es un triunfo.

Opciones al Oscar

No sería de extrañar que el próximo 10 de marzo J.A. Bayona recoja su primer Oscar a Mejor película de habla no inglesa. Tiene a favor varias cosas. Primero, el filme lo merece. Segundo, Netflix ha hecho una campaña brutal como la que hizo el año pasado con Sin novedad en el frente (que ganó en esta categoría). Tercero, Bayona es muy querido en Hollywood, tiene muchos amigos académicos y ha trabajado con el mismísimo Spielberg.

Bayona sólo tiene un problema: La zona de interés. La cinta dirigida por Jonathan Glazer aunque es de producción inglesa, está rodada en alemán pero si parte con ventaja sobre La sociedad de la nieve es porque, además de a Mejor Película de habla no inglesa, opta al Oscar a la Mejor Película, Mejor dirección, Mejor guion adaptado y Mejor sonido (este lo tiene seguro). Históricamente, todo filme que ha sido nominado como Mejor película y como Mejor película extranjera ha ganado en esta última categoría (sólo la coreana Parásitos triunfó en ambas). Además, hay que tener en cuenta que La zona de interés aborda el holocausto nazi, y eso, en una época en la que, desde Estados Unidos, se necesita apoyar al pueblo judío por la guerra en Gaza, es algo que puede pesar a la hora de que voten los académicos.

Un canto humanista

“¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?” Esta es la frase promocional y el life motiv de La sociedad de la nieve. La pronuncia el personaje de Nurma Turcatti (extraordinario Enzo Vogrincic), el narrador y es aquí donde reside el truco de la película; en el punto de vista. Sin hacer spoilers, decir que la elección de este personaje como voz del grupo es lo más importante de la película. Con ello, Bayona nos viene a decir que todos formamos parte de todos, en carne y alma.

Como ya hizo en Lo imposible, Bayona pone toda la carne en el asador visual para darle al espectador un puñetazo. La sociedad de la nieve es una experiencia inmersiva que agobia, aterra, te hace sentir el frío, la angustia, el hambre, la desesperación, la esperanza y la cotidianidad de la muerte y la aberración. No llega al nivel de pronografía emocional que derrochó en la película protagonizada por Naomi Watts, principalmente porque en la que nos ocupa tiene más claro su mensaje. Y consigue, el director, trnasmirtirnos todo lo que quiere gracias a todo un equipo que, se nota, ha remado a favor de obra. Cada detalle y departamento es un milagro cinematográfico. Los efectos especiales, la música, el montaje y la fotografía- los protagonistas técnicos- son de un nivel de exquisitez que no sólo se consigue con dinero sino sabiendo perfectamente lo que se quiere contar. Pero mención aparte merece el sonido, los efectos de sonido (capaces de hacerte ‘ver’ una inmensidad con un plano cerrado de los actores), el vestuario (el deterioro de las prendas es alucinante) y, por supuesto, una labor de maquillaje y peluquería que merece los premios más elevados.

En La sociedad de la nieve, lo mejor y lo peor están intrínsecamente ligados. El problema principal es que los personajes están desdibujados, no existen dinámicas de relación entre ellos. Esto provoca un distanciamiento y cierta falta de empatía. Pero la decisión no es gratuíta ni torpe, tiene que ver con lo que Bayona quiere transmitir: la humanidad la formamos entre todos, entre los heridos, los supervivientes y los muertos. Todos somos todos y estamos aquí por los que estuvieron antes y por los que vendrán. Esa idea de comunidad por encima del individuo no le quita emoción a la historia, y aquí es donde el personaje de Turcatti como narrador es fundamental.