Relacionan a Aitana con un actor de ‘La sociedad de la nieve’: las pruebas

En las últimas horas todo el mundo está hablando de lo mismo: la posible relación de Aitana con Enzo Vogrincic, actor de 30 años que ha ganado mucho protagonismo a raíz de su papel en ‘La sociedad de la nieve’. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ siempre se ha caracterizado por no hablar de su vida privada. Insiste en que su trabajo es entretener a los espectadores con su talento, pero se niega a desvelar en qué situación se encuentra, aunque recientemente ha hecho una excepción para dejar clara una cosa. Según cuenta, es una mujer soltera y tiene total libertad para pasar tiempo con quien considere oportuno. El problema es que hay mucha gente que no la cree.

Cuando Aitana empezó a salir con Sebastián Yatra también intentó ocultar el romance. En un primer momento aseguró que únicamente eran amigos, pero el paso del tiempo demostró que habían iniciado una bonita historia de amor. Esta historia terminó de forma repentina y el foco fue a parar a Aitana. La catalana no entiende que le hayan relacionado con tanta gente, aunque promete que es un asunto que no le molesta porque no forma parte de su carrera mediática. Recuerda que nunca ha hablado de su esfera privada, de ahí que no sienta la obligación de explicar si está o no enamorada, por mucho interés que haya.

«Ahora tengo que tener un poco más de cuidado porque enseguida sale cualquier cosa», ha comentado en una de sus entrevistas recientes después de haber salido su vínculo con Enzo Vogrincic. ¿Qué ha pasado? Los artistas han coincidido en un vuelo dirección a París, han estado juntos y han compartido unas horas con mucha complicidad. Estaban tan animados que accedieron posar con la tripulación. Eso sí, por separado. Pero varios testigos recalcan que entre ellos hay un vínculo especial, tanto que podrían haber organizado este viaje juntos.

Enzo Vogrincic, señalado por su comportamiento

Después de salir de ‘Operación Triunfo’, Aitana Ocaña se convirtió en una gran estrella y llevó su mítica canción ‘Lo malo’ a lo más alto de la industria musical. Esto le ha abierto muchas puertas y poco a poco se ha ido posicionando como un rostro indispensable para entender el funcionamiento de la crónica social. Cuando rompió con Sebastián Yatra hizo un viaje a Costa Rica y se dejó ver con el modelo Biel Juste. Sus imágenes corrieron como la pólvora en las redes sociales y muchos aseguraron que entre ellos había algo más que una amistad. La intérprete se niega a dar explicaciones y únicamente ha recordado que es una mujer soltera y libre.

Ahora todo el mundo está hablando de su historia con Enzo Vogrincic, quien ha sido señalado por su comportamiento. La periodista María Patiño asegura que fue el actor quien se puso en contacto con Aitana para proponerle una cita. El protagonista de ‘La sociedad de la nieve’ le propuso tener un encuentro en Madrid, pero ella, para evitar la mirada de los curiosos le emplazó a tener un encuentro en París. Los intentos por distraer a la prensa no han servido de nada, pues ahora todo el mundo sabe que han estado juntos.

Aitana está en el centro de la polémica por el cambio que ha experimentado en sus espectáculos. Son muchos los que le acusan de haber dado de lado al público joven para hacer números «demasiado» provocativos. Ella insiste en que únicamente está siguiendo una evolución natural. Es evidente que ya no es la misma cantante de ‘Operación Triunfo’, pues ha vivido muchas cosas y ha aprendido técnicas que está deseando aplicar.

Aitana lanza un importante mensaje

Aitana ha lanzado un mensaje muy importante para comprender su postura. «Si hay algo de lo que me he dado cuenta, y va a pasar en este 2024, es que ya me da igual lo que se diga de mí. No me importa cuántos novios me pongan, que cada uno piense lo que quiera. No puedo estar justificándome todo el rato», ha dicho concretamente. Teniendo en cuenta estas palabras, todo el mundo ha comprendido que la artista no haya utilizado su influencia en las redes sociales para dejar claro qué hay entre ella y Enzo Vogrincic.

Lo cierto es que hay pruebas que demuestran que Aitana y Enzo Vogrincic han estado al mismo tiempo en París. Es decir, no se han limitado únicamente a viajar en el mismo vuelo, también han visitado en los mismos sitios y todo hace pensar que la información de María Patiño se ajusta 100% a la realidad.

Pero, ¿cuál es el problema? La cantante no se siente cómoda hablando de su vida privada y considera que la única forma de desviar el foco de atención es no entrar a desmentir ni a confirmar nada. Por ese motivo prefiere dejar al margen su vínculo con el actor de ‘La sociedad de la nieve’, una película que está arrasando en Netflix.