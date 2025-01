Sólo tiene 6 episodios: el thriller de Netflix que te va a dejar sin respiración ‘Subteran: Temporada 1’

La plataforma de streaming Netflix ha comenzado con fuerza el mes de enero ya que ha estrenado cuatro interesantes series que se están convirtiendo en todo un éxito. Estas series son La colina de los perros, El rastro, American Primeval y Subteran. Esta última es una producción rumana de solo seis episodios creada por Steve Bailie que ha sorprendido a todos los usuarios porque ha alcanzado el quinto lugar entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix, con 3,7 millones de visualizaciones y 16,6 millones de horas vistas en su primera semana de estreno. La protagonista de la serie Subteran es Cami, una joven madre que trabaja como informática y presencia el asesinato de su novio policía durante una videollamada. Cami se da cuenta de que está en peligro y decide esconderse con su hijo. Esta serie rumana se estrenó el pasado 8 de enero y se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma Netflix.

La primera entrega de la serie Venganza Oculta o Subteran ha sido creada por Steve Bailie y dirigida por Octav Gheorghe, Anca Miruna Lazarescu y Daniel Sandu. La propia plataforma de streaming Netflix define esta nueva serie de la siguiente forma: «Oscura. Peligrosa. Mortal». Por lo tanto, se puede decir que esta serie es un magnético y oscuro thriller protagonizado por un gran número de actores rumanos y que sorprende por su original y extremadamente peligrosa y violenta trama. La primera temporada de la serie Subteran puede ser una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de acción y suspense y están buscando una serie diferente para estos días fríos del invierno.

¿De qué trata la primera temporada de la serie Subteran?

Según la sinopsis oficial de esta serie de Netflix: «Una madre que trabaja en informática acaba luchando de incógnito contra los criminales de Bucarest que han cambiado su vida». Esta madre es Cami, una joven informática que vive con su hijo y su prometido, cuya existencia cambia cuando en una videollamada presencia un violento asesinato. Cami se da cuenta de que la vida de su hijo y la suya propia están en peligro.

En esta serie vemos como un grupo de expertos en seguridad informática que después de un ataque devastador, se ven obligados a infiltrarse en una red criminal que opera en los bajos fondos de Bucarest. Cami decide huir gracias a Marius, pero su hijo Matei es secuestrado por una organización criminal liderada por Nicolae, un capo que busca recuperar una suma millonaria bloqueada en un ordenador.

La joven Cami se tendrá que enfrentar a todo tipo de traiciones y mentiras, policías corruptos e, incluso, tendrá que infiltrarse en un violento mundo subterráneo para intentar salvar a su hijo. La protagonista tendrá que realizar una huida hacia delante para volver a recuperar la tranquilidad en su vida.

El reparto de este thriller de acción y suspense

La serie rumana Subteran está protagonizada por la actriz Ana Ularu que da vida a la valiente Cami, a esta actriz la hemos visto en otras ficciones como Inferno, Musa, Tribus de Europa, Alex Rider o Emerald City. El papel de su compañero Roman está interpretado por el actor Cezar Grumazescu al que hemos visto en Libertate y Kidnapping.

Además, en el reparto de esta serie de acción y suspense están los actores Florin Piersic Jr. (La protegida, Nothing about Love) que interpreta el papel de Tanase, Irina Artenii (Timing, Tatutu) el de Crisi y Cosmin Teodor Pana (Clasat, Yet to Rule) el de Dracu. También están los actores Cristian Popa, Radu Bânzaru, Ciubuciu Bogdan Alexandru y Alecsandru Dunaev, entre otros muchos.

La serie están teniendo tanto éxito entre los usuarios de Netflix que muchos ya se están preguntando en redes sociales si habrá una segunda temporada. Por ahora, Netflix no ha anunciado una segunda entrega de la serie, pero su final ha dejado numerosos flecos sueltos. Por ejemplo, aunque Cami ha logrado asegurar por fin la seguridad de su hijo, nos damos cuenta al ver el final que su enfrentamiento con el submundo criminal no ha terminado.

Si todavía no habéis visto la primera temporada de la serie Subteran, no leáis el siguiente párrafo porque contiene spoilers. Al final de la serie vemos como la joven Cami logra salvar su vida y la de su hijo al chantajear a la malvada hermana gemela de la asesinada Crisi Tanase. Las dos acordaron que si Cami desaparecía, la lista de policías y fiscales pagados por la mafia que ella ahora lidera, sería enviada por correo electrónico a la Europol. Si al final se estrena una nueva temporada de esta serie rumana veremos las decisiones que toma la nueva líder mafiosa de la nueva serie. Estaremos atentos a la decisión de Netflix sobre la posibilidad de una segunda temporada.