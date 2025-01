Pasó desapercibida y es una de las mejores películas de Netflix: casi 2 horas de puro terror

Entre tanto estreno de los Oscar y con los Goya 2025 a la vuelta de la esquina, los cinéfilos andan un poco saturados-a la par que estresados-con el ritmo vertiginoso de novedades y cintas pendientes que deben ver antes del circuito final de premios. De este modo, la mayoría de los servicios de streaming estrenan en estos días dichas propuestas nominadas, como El 47 dentro del celuloide patrio o La sustancia, la cual llegará a Filmin mañana, 31 de enero. Pero entre tanta novedad, hoy queremos rescatar una de las mejores películas de Netflix de terror. Olvidada de la mente de la audiencia y con poca repercusión por culpa de su cercanía temporal con la crisis del COVID-19. Nos referimos a la intrigante y atmosférica In the Earth.

Producida y distribuida por el sello independiente Neon, In the Earth es una producción británica que logró la aprobación general de la prensa especializada en 2021. Aparte de alcanzar hasta cuatro nominaciones en los Premios Independientes del cine británico, e incluso estuvo presente en la categoría de Mejor película de la 54ª Edición del Festival de Sitges. Consideración que terminaría llevándose Lamb, precisamente otra narrativa de Folk horror. Sin embargo con más de 17.000 títulos en su catálogo, lo normal es que el algoritmo de la empresa que dirigen Ted Sarandos y Dan Lin, esconda aquellas historias que a priori no hayan tenido tanto éxito. Resultando así bastante complicada la exposición en la primera portada para los suscriptores, quienes por comodidad, no suelen adentrarse demasiado ni en los géneros ni en las diferentes tipologías que se alejen de las principales novedades actualizadas casi semanalmente. Ahora bien, ¿de qué trata In The Earth y por qué la podemos considerar como una de las mejores películas de Netflix?

‘In the Earth’: sinopsis

La sinopsis oficial de In the Earth es la siguiente: «Mientras el mundo busca una cura para un desastroso virus, un científico y un guardabosques se adentran en las profundidades de un bosque para realizar unas pruebas científicas. Conforme cae la noche, el viaje se convertirá en un aterrador viaje por el corazón de la más profunda oscuridad, con el bosque cobrando vida en su interior».

Tras las cámaras y en la confección del libreto de esta historia encontramos a Ben Wheatley. Realizador que comenzó trabajando en la pequeña pantalla inglesa y que terminó debutando en el campo del largometraje con Down Terrace en 2009. Aunque sin duda su salto mediático se produjo a través de su colaboración con grandes repartos como el de High-Rise y Rebeca, el remake Alfred Hitchcock «made in Netflix» que reunió a Lily James (Baby driver) y Armie Hammer (Call me by your name). Recientemente firmó su primer gran éxito comercial con Megalodón 2: La fosa y en 2024 estrenó Generation Z, una miniserie inédita todavía en España. Su próximo proyecto es Normal, un thriller criminal protagonizado por Lena Headey (Juego de Tronos) y Bob Odenkirk (Better Call Saul) que ha escrito Derek Kolstad, guionista de saga John Wick.

En el reparto de In The Earth encontramos a toda una serie de caras de la industria anglosajona. Joel Fry (Cruella) y Ellora Torchia (Midsommar) son los principales protagonistas, pero el casting secundario se completa con Hayley Squires (Yo, Daniel Blake), Reece Shearsmith (Saltburn), John Hollingworth (Gambito de dama) y Mark Monero (Free Fire).

Una de las mejores películas de Netflix

A pesar de su baja nota media en portales como FilmAffinity (4,5/10), las alabanzas de la crítica especializada coronaron a In The Earth como una de las mejores películas de terror en Netflix en aquel año, logrando recaudar hasta un millón de dólares, aun teniendo en cuenta que su distribución era ciertamente reducida al tratarse de un proyecto que no estaba auspiciado por ninguna gran major. El filme se suma a toda una serie de historias de un género que suele brillar dentro de las dinámicas de consumo de la plataforma. Ahí están los ejemplos de A ciegas, El juego de Gerald, The Silence o apuestas nacionales de la talla de Verónica o Malasaña 32.

Entre las diferentes reseñas de la prensa especializada, In The Earth fue calificada como «un soplo de aire fresco y aterrador» por parte de The Guardian, mientras que desde la web de Rogerebert la calificaron como «una de las experiencias más inolvidables del cine de 2021». Con menos de dos horas de duración, el trabajo de Wheatley es una opción para escapar de la monotonía y abanico de tendencias dentro de la cartelera actual.