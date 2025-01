Najwa Nimri se pone «chunga» con la Academia por no nominarla a los Goya 2025: «Chupadme la…»

Cuando Najwa Nimri reparte, todo el mundo recibe: desde Ágatha Ruiz de la Prada hasta la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que en esta ocasión ha sido la destinataria del sincero mensaje de la intérprete por no estar nominada a los premios Goya 2025 en la categoría de Mejor actriz protagonista por La virgen roja (Paula Ortiz): «Los Goya… chupadme la polla».

Esta vez ha sido su paso por los premios Feroz el momento en el que ha dejado sus grandes perlas. La que se hizo viral desde el primer momento fue la de su opinión sobre la polémica de Ágatha Ruiz de la Prada y unas palabras con las que la diseñadora ha molestado a la comunidad gitana, incluida Lolita Flores o las hermanas Salazar (Azúcar Moreno).

Ágatha Ruiz de la Prada habló de su estilo de vida en plena mudanza en una entrevista en Mediaset: «Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada», dijo. Lolita apuntó el desafortunado comentario de la diseñadora y el novio de ésta, lejos de dejar que la polémica se enfriase, echó más leña al fuego al declarar que Lolita Flores «sólo busca subirse al carro» de la fama de Ágatha, de forma que la hija de Lola Flores tuvo que recordarle que es conocida desde hace algún tiempo.

Preguntada por este asunto, la respuesta de Najwa Nimri no ha podido levantar más pasiones en las redes sociales. Para empezar, por su primera reacción al escuchar la pregunta y el tono contundente: «¿Quién ha dicho eso? (…) ¿Qué Agatha?». A continuación, se extendió más: «No, pero ella dijo una mejor, perdón. Ella dijo ‘aquí, en la cima, siempre hay alguien que te trae un caldito caliente’. ¡Guau!». Tras pronunciar la cita con intensidad, se marchó como una reina.

Polémica por las nominadas a los Goya

Pero no fue el único gran momento que dejó su presencia en los Feroz. El otro ha trascendido este martes, y está relacionado con su ausencia en la lista de nominadas a Mejor actriz protagonista en los Goya 2025, que se celebrarán el próximo 8 de febrero. El olvido de la Academia fue muy comentado al conocerse la lista dado que su papel protagonista en La virgen roja destaca como una de las mejores interpretaciones de la actriz en toda su carrera, a pesar de que han sido muchos los destacables. Sin embargo, los académicos han optado por nominar a actrices que no son españolas antes que a Najwa Nimri, como es el caso de Julianne Moore y Tilda Swinton, ambas protagonistas de la primera película en habla inglesa de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado.

Incluso María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que entrega los premios Feroz, declaró en una entrevista con La voz de Galicia: «Su trabajo en La virgen roja es excepcional y no sé por qué no la han votado. Quizás porque sea de plataforma, y eso también pesa dentro de la industria, pero no creo que sea porque no les haya parecido extraordinario su trabajo. Lo bueno de los Feroz es que nosotros estamos fuera de la industria y no nos votamos a nosotros mismos como en los Goya y los Forqué».

Ahora ha sido la propia protagonista la que se ha pronunciado al respecto. Primero lo hizo en redes sociales, al conocer las nominaciones, momento en el que escribió que «no es injusto, es política»; en esta ocasión lo ha hecho en la alfombra roja de los Feroz, donde ha sido mucho más clara después de que le preguntaran su opinión, dado que sí que estaba nominada a los galardones de la AICE y no a los Goya.

«Todo fatal, porque tengo muy mal perder. O sea, soy chunga perdiendo hasta al Monopoly, así que… muchas gracias [con la mano en el pecho] y los Goya, chupadme la polla», dijo del tirón. Y con una sonrisa, dio media vuelta y se fue.

Pero es que Najwa Nimri ya aclaró cuál es su filosofía de vida en su momento: «Creo que con 50 años puedo decir que estoy llegando a la conclusión de que lo más importante es quién te rodea. De hecho, no lo sabes con 20, pero sí lo sabes con 50». Y todo lo demás, cada vez le importa menos.

najwa nimri the queen that you are pic.twitter.com/maJlWD2Q2z — fede (@lovemyapathy) January 26, 2025