Los que defendieron a David Broncano y LalaChus o a Bob Pop por su comentario en la retransmisión de los premios Feroz 2025 en TVE son los mismos que se han echado encima de Yolanda Ramos por saltarse el guion al presentar, precisamente, el galardón a Mejor guion. Dada la oleada de críticas que ha recibido la actriz, principalmente por parte de la izquierda que la ha señalado por «faltar al respeto a los guionistas», Yolanda Ramos se ha visto obligada a dar una explicación al respecto y ha explicado qué ocurrió realmente para que su intervención en la gala se desarrollara de esa forma.

Cabe destacar que Yolanda Ramos no presentó el premio en solitario, sino que lo hizo junto a Daniel Guzmán. De hecho, contó con la complicidad del director de A cambio de nada para saltarse el guion y pronunciar un diálogo propio entre ambos. Sin embargo, Daniel Guzmán sí que se ha librado del chaparrón, que sólo ha caído sobre Yolanda Ramos.

La actriz ha aclarado en un vídeo que habló con los guionistas de la gala de manera previa a su intervención. Por tanto, quienes indican que los guionistas deben estar ofendidos, se equivocarían, a menos que estos hayan cambiado su opinión o postura.

«Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije ‘no me gusta; si no me dejan cambiar, no presento’. He dicho ‘lo rompemos todo y lo hacemos de nuevo’», comenzó al aparecer en el escenario. «Desde el respeto máximo a un equipo de guionistas que hay. Ellos han sido supergenerosos», añadió, a lo que Daniel Guzmán apostilló: «Porque no les quedaba otra».

Yolanda Ramos continuó diciendo que la respuesta de los guionistas [Diego Soto y Javier Durán] al decirle «lo rompemos todo» fue «maravilloso». «Me parece que eso es trabajar en equipo. Y lo digo de verdad», remató.

El público presente en el auditorio de Pontevedra no tenía claro en un principio si realmente se estaba saltando el guion o si esa intervención estaba así escrita en el mismo. Sea como fuera, lo cierto es que el aforo reaccionó al diálogo de los actores con risas, y no pocas, independientemente de cómo se interpretara en pantalla en TVE.

Javier Giner carga contra Yolanda Ramos

Las redes sociales se llenaron de comentarios contra la actriz por la «falta de respeto». Entre ellos destaca, por ejemplo, el de Javier Giner, director de Yo, adicto. A pesar de que coincidieron en la gala, Giner esperó a escribir en Twitter que «lo de Yolanda Ramos» le pareció «una falta de respeto y educación hacia los guionistas que llevan semanas dejándose la piel para hacer el mejor guion posible y para los cientos de personas que llevan currando semanas en la gala». «Así no mola», sentenció.

Precisamente Javier Giner compartió también (antes) en Twitter un post con el siguiente texto: «Parece que ha habido polémica con un comentario que hizo Bob Pop cuando salí a recoger el premio Feroz para Oriol Pla. Bob es muy muy amigo. Bob puede decir lo que le salga del coño. Le quiero mucho. Es humor. A mí me hizo mucha gracia. Reírse es sano. Viva la risa». Así, el tuit de Javier Giner se puede traducir en que para el autor de Yo, adicto «es humor» dependiendo de quién venga. Hacía alusión al momento en el que Bob Pop dijo que el premio de Oriol Pla lo recogía «Javi Giner, que con ese aspecto, ese traje, nadie diría que ha dejado las drogas». A él no le ofendió, a otros que también han pasado por lo mismo o lo han vivido de cerca, sí, a juzgar por los comentarios.

Yolanda Ramos: qué pasó con el guion

Yolanda Ramos se ha enterado de la polémica generada a su alrededor por TikTok y ha reaccionado a ello. «Era humor lo que estaba haciendo, eso concluye en algo», ha aclarado. «Amo a los guionistas, me sabe mal por los que me critican porque no me había enterado. Estaba haciendo humor, al contrario [de lo que dicen las críticas], dábamos el premio al mejor guionista y no lo hice bien, voy a decir que fui yo quien no lo hizo bien».

«Si os fijáis, digo en todo momento que era un trabajo en equipo, y yo antes lo había hablado con los guionistas de los Feroz, una gala que amo. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento», reveló Yolanda Ramos.

Para terminar, se refirió a los ofendidos: «Trabajamos en medios de comunicación y siempre alguna vez nos sentimos ofendidos por algo. Ahora me toca ofenderme a mí porque me llegan críticas, ayer a los guionistas. Es así, estamos expuestos, pero no tiene importancia ninguna».

Chica, me voy a mojar: lo de Yolanda Ramos ayer en los Feroz me pareció una falta de respeto y educación hacia los guionistas que llevan semanas dejándose la piel para hacer el mejor guion posible y para los cientos de personas que llevan currando semanas en la gala. Así no mola. — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) January 26, 2025