Yolanda Ramos, nueva enemiga del cine español tras lo que dijo en los Feroz: «¡Qué bochorno!»

Yolanda Ramos es la nueva enemiga de la industria del cine español. La actriz de Paquita Salas levantó ampollas entre muchos compañeros después de presumir, mientras entregaba un Premio Feroz 2025, de haberse negado a leer lo que se había escrito para la ocasión: «Nos llegó el guión y, como soy una chuleta, dije, ‘no me gusta; si no me dejan cambiar, no presento’. He dicho ‘lo rompemos todo y lo hacemos de nuevo’». Al final, su intervención fue atropellada e interrumpida por un problema de tiempo. La reacción en redes al comportamiento de humorista no se hizo esperar y han sido muchos profesionales del sector y guionistas de renombres quienes han cargado contra la actitud «bochornosa» y «la falta de respeto» que demostró Yolanda Ramos el sábado 25 de enero.

La gala de los premios Feroz 2025, galardones los entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y sirven como antesala a los Goya, se celebró el 25 de enero de 2025 en Pontevedra. El evento fue conducido por La Dani (ganador del Feroz el año pasado como actor de reparto en Te estoy amando locamente), pero fueron muchos los rostros conocidos del mundo del cine y de la televisión quienes ejercieron como presentadores para entregar premios.

Yolanda Ramos fue una de las elegidas para anunciar varias categorías de los premios, junto al actor y director Daniel Guzmán. La actriz de películas como Volver y series como Paquita Salas, protagonizó un tenso momento cuando se negó a leer el libreto que tenían preparado para ella y decidió improvisar.

«Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije ‘no me gusta’. Desde el respeto máximo a un equipo de guionistas que hay. Ellos han sido supergenerosos», dijo la actriz barcelonesa, a lo que Daniel Guzmán añadió «porque no les quedaba otra».

La actriz insistió en que: «Yo dije que si no me dejan cambiar, no presento, ellos [los guionistas] mismos. He dicho ‘lo rompemos todo y lo hacemos de nuevo. Y ellos nos han dicho que ‘maravilloso’. Me parece que eso es trabajar en equipo. Y lo digo de verdad.

Lo curioso es que luego no se dijo más. Por un problema de tiempo (para eso sirve, entre otras cosas, el guión) la intervención de Ramos y Guzmán se vio interrumpida con los vídeos de los nominados que ellos debían presentar.

En ese mismo momento, Bob Pop, el comentarista de la gala (que se retransmitió por La 2 de TVE) recordó que los guionistas de la gala tenían nombre: Diego Soto y Javier Durán.

Críticas a Yolanda Ramos

Las redes sociales se llenaron de comentarios contra la actriz y habría que destacar el de algunos importantes trabajadores de la industria. Desde su cuenta en X, Javier Giner, responsable de la serie Yo, adicto (que ganó dos premios esa noche), escribió: lo de Yolanda Ramos ayer en los Feroz me pareció una falta de respeto y educación hacia los guionistas que llevan semanas dejándose la piel para hacer el mejor guion posible y para los cientos de personas que llevan currando semanas en la gala. Así no mola».

Por otro lado, Cristóbal Garrido, guionista de series como La vida breve o Fariña, escribió en la red social Bluesky: «Hay un tipo de actor que considera que la primera parida que se le ocurre es mejor que un guión que ha sido trabajado durante meses por los guionistas. Y cuando les dejas sin red (sin guión) pasa el cuadro marinero que hemos visto».