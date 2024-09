Disney+ presenta ‘Yo, adicto’, la impactante serie de Javier Giner que deslumbró en San Sebastián

Los procesos de desintoxicación de sustancias como las drogas o el alcohol se pueden convertir en un camino tortuoso para muchas personas. El escritor y director Javier Giner contó su propio proceso de desintoxicación en un libro titulado Yo adicto y a partir del próximo 30 de octubre se podrá empezar a ver la serie en la plataforma de streaming Disney+ basada en esta impactante novela. Una nueva ficción de solo 6 episodios entre 40 y 45 minutos que ha deslumbrado a todos en el Festival de cine de San Sebastián donde se ha presentado la semana pasada. La serie Yo adicto sorprende por su crudeza, su honestidad y por esa forma de adentrarse en lo más sórdido y oscuro del mundo de las adicciones. El protagonista de esta serie es Giner, un profesional del mundo audiovisual que, sumido en una espiral autodestructiva de alcohol, drogas y sexo, decide desesperado pedir ayuda profesional.

La serie Yo adicto ha sido creada por el mismo Giner junto a Aitor Gabilondo (Patria) y está protagonizada por Oriol Pla (Girasoles silvestres, Dime quién soy). Esta original ficción ha sido rodada en diferentes localizaciones de Barcelona y sus episodios han sido dirigidos por Javier Giner y Elena Trapé. Los productores ejecutivos del proyecto son Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala y Javier Giner y el guion es de Javier Giner, Aitor Gabilondo, Jorge Gil y Alba Carballal.

El libro Yo, adicto se ha convertido en uno de los fenómenos literarios de los últimos años y actualmente cuenta ya con ocho ediciones. El actor Oriol Pla interpreta el papel del protagonista de esta tortuosa serie y en el reparto de la serie están actores como Nora Navas, Ramón Barea, Marina Salas, Victoria Luengo y Omar Ayuso

¿Qué ocurre en la serie Yo adicto?

El protagonista de esta serie es Javier Giner, un agente de prensa vinculado desde hace años a la industria del cine. Un hombre angustiado que decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. Javier se siente Incapaz de gestionar su angustia vital y el sufrimiento que se genera a sí mismo y a los demás, lleva varios años sumergido en una espiral autodestructiva de adicción al alcohol, las drogas y al sexo.

Javier Giner tiene una carrera profesional de éxito, pero en silencio está librando solo una batalla silenciosa contra sus adicciones. En esta serie se refleja como el estrés constante del mundo del cine, las exigencias de su trabajo y la presión social lo van arrastrando a una adicción cada vez más destructiva. Una serie en la que se nos va a enseñando el infierno por el que va pasando este hombre antes de decidirse a ingresar en un centro de desintoxicación y durante el duro tratamiento al que tiene que someterse.

Según la sinopsis oficial de la serie Yo adicto: “En el momento de máxima oscuridad, decide pedir ayuda profesional movido por un instinto de supervivencia desesperado. Sin saberlo, ese gesto le cambiará la vida convirtiéndose en una nueva persona. Los meses que pasa ingresado en un centro de desintoxicación a las afueras de Barcelona suponen un viaje de descubrimiento personal, de la culpa a la reconciliación, un camino doloroso a la curación y redención lleno de personajes increíbles: sus compañeros de tratamiento, los profesionales del centro, sus familiares… “.

El reparto de esta serie

El protagonista de la serie Yo adicto es el actor Oriol Pla que da vida a Javier Giner. Pla es un actor español de televisión, cine y teatro, conocido principalmente por sus papeles en series de televisión como Merlí, El día de mañana, La ruta o Dime quién soy y en las películas Ebro, de la cuna a la batalla, Truman e Incierta gloria. El actor ha realizado un trabajo increíble de interpretación que ha sorprendido en el Festival de San Sebastián.

También en el reparto de Yo adicto están otros actores conocidos como Nora Navas, Alex Brendemühl, Victoria Luengo, Ramón Barea, Itziar Lazkano, Bernabé Fernández, Marina Salas, Omar Ayuso, Catalina Sopelana y Pilar Bergés, entre otros.

Todos recordamos otras películas en los que se tratan los problemas de adicción a sustancias como Living Las Vegas de Mike Figgs, Ray de Taylor Hackford, Russell Brand: From addiction to recovery, Trainspotting de Danny Boyle. También destacan las series The Knick, Euphoria, Skins y Breaking Bad, entre otras muchas.

Esta serie es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming Disney+ bajo el sello Star para este mes de otoño, junto con otras como Regreso a Las Sabinas que se estrena el 11 de octubre o la miniserie La máquina que se podrá ver desde el 9 de octubre. Tendremos que esperar a que Disney+ estrene la serie Yo adicto para ver la reacción de los espectadores.