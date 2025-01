Fact checked

Han pasado cinco años desde que el mundo escuchó por primera vez el nombre de Wuhan como el epicentro de una enfermedad que cambiaría la historia reciente. La ciudad china, con 11 millones de habitantes, se convirtió en el foco inicial de la pandemia de covid, que dejó a su paso más de 6,9 millones de muertes confirmadas en todo el mundo, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los verdaderos orígenes del virus SARS-CoV-2 siguen envueltos en un velo de misterio y controversia. Algunos científicos creen que el gran cerebro covid nació en esta ciudad China, pero otros hablan sin tapujos de su origen zoonótico.

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas notificaron a la OMS la aparición de un grupo de casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan. Pronto se identificó que el agente causal era un coronavirus similar al que había provocado el brote de SARS en 2003. Lo que comenzó como un problema local se convirtió en una crisis global en cuestión de semanas, cuando las infecciones se propagaron por todo el planeta.

Fueron los primeros compases de una crisis sanitaria de origen todavía incierto: el pasado diciembre la propia OMS volvió a pedir a Pekín transparencia sobre la secuencia genética de los primeros casos en el mercado de Huanan en Wuhan y los trabajos llevados a cabo en los laboratorios de la ciudad.

Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sin datos completos «todas las hipótesis están en el aire», incluyendo la teoría de que el coronavirus escapara de forma accidental de algún laboratorio de bioseguridad, lo que según los científicos del organismo que visitaron China era la menos probable de las hipótesis, pero no descartable.

Los primeros casos se relacionaron con el mercado de mariscos de Huanan, un lugar conocido por la venta de animales vivos y productos exóticos. Esta conexión alimentó teorías sobre el posible salto del virus de un animal a humanos, un fenómeno conocido como zoonosis. Sin embargo, los detalles exactos sobre cómo y dónde ocurrió este salto aún son inciertos.

Hoy día, el mercado de Huanan sigue completamente sellado y celosamente vigilado por guardias de seguridad. Las dos naves que lo componían, separadas por una calle, continúan cerradas cinco años después.

En enero de 2020, poco después de difundirse los primeros casos del entonces llamado brote misterioso de neumonía, el mercado bajó la persiana tras detectarse la propagación de contagios en vendedores y clientes.

Apenas un día antes el Gobierno chino había informado a la OMS de la detección en Wuhan de los primeros casos, pero para entonces el coronavirus ya se transmitía a toda velocidad.

Durante meses, investigadores completamente enfundados en equipos blancos de protección fueron los únicos autorizados a entrar al recinto para desinfectarlo y recolectar muestras.

En Huanan ya no queda rastro de ellos ni de comerciantes o clientes que antaño abarrotaban un mercado al aire libre en el que se podían comprar desde frutas y verduras hasta carne fresca, mariscos, hierbas y especias. Sólo quedan activos establecimientos aledaños como una amplia galería que ampara un centenar de ópticas.

En su momento, incluso la prensa local publicó que en el mercado se vendían hasta faisanes y serpientes y los científicos sospecharon que ciertos murciélagos oriundos del sur de China o el pangolín podrían haber originado la transmisión.

Mientras, otras voces no descartaban que el patógeno escapara de un laboratorio, hipótesis que aún causa indignación en Pekín.

Según la OMS, hace falta que China comparta los resultados genéticos y moleculares que se guardó sobre el mercado de animales: «El virus no ha sido identificado en animales o muestras de animales del mercado, ni hemos encontrado a animales que hayan infectado a humanos», indicó el año pasado la responsable técnica de la lucha contra la pandemia en la OMS, Maria Van Kherkove.

¿Un accidente de laboratorio?

Desde el inicio, la comunidad científica ha estado dividida respecto al origen del virus. Las dos hipótesis principales son:

Origen zoonótico: el virus podría haberse transmitido de un animal, como un murciélago, a un huésped intermedio (pangolines u otras especies) antes de infectar a los humanos. Esta teoría se basa en patrones previos de coronavirus y en la genética del SARS-CoV-2.

Accidente de laboratorio: otra posibilidad es que el virus escapara accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan, una instalación de alta seguridad donde se estudiaban coronavirus. Aunque inicialmente considerada una teoría conspirativa, en los últimos años algunos informes han llevado a reconsiderar esta opción como plausible.

En 2021, la OMS llevó a cabo una investigación en Wuhan, pero el informe concluyó que no había pruebas concluyentes para confirmar ninguna de las teorías. Sin embargo, los retrasos en el acceso a datos y la falta de transparencia por parte del gobierno chino han generado críticas y sospechas.

El impacto global del misterio

Mientras el origen del covid sigue siendo incierto, su impacto es indiscutible. La pandemia paralizó economías, transformó sistemas de salud y dejó profundas cicatrices psicológicas en la población mundial. Las desigualdades globales se acentuaron con la distribución de vacunas, y el mundo aún enfrenta las secuelas económicas y sociales del virus.

Por otro lado, la falta de consenso sobre los orígenes del SARS-CoV-2 ha tensado las relaciones diplomáticas, especialmente entre Estados Unidos y China. En marzo de 2023, el Departamento de Energía de EEUU respaldó la hipótesis del accidente de laboratorio con «baja confianza», mientras que otras agencias, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantuvieron su enfoque en el origen zoonótico.

El futuro de la prevención

Cinco años después, una de las mayores lecciones de la pandemia ha sido la necesidad de fortalecer la preparación global para futuras amenazas pandémicas. La rápida creación de vacunas basadas en ARNm mostró el poder de la innovación científica, pero también destacó la importancia de la colaboración internacional.

Además, la falta de transparencia y los retrasos en la respuesta inicial subrayaron la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y de fomentar una mayor confianza entre los países. La ciencia debe estar en el centro de la prevención y la respuesta a futuras pandemias, mientras que el mundo exige claridad sobre los orígenes del SARS-CoV-2 para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Un misterio sin resolver

Cinco años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen de la covid continúa siendo un misterio: la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue reclamando a China más información, mientras Pekín asegura que ha entregado todos los datos de los que dispone.

Hace varios días una agencia de comunicación hablaba con una residente, Chu Jing, quien explicaba que «nos alegramos de haber vuelto a la normalidad, pero es bueno recordarlo porque muchos no queremos olvidar como si nada hubiera pasado». Por su parte, Liu Xuan, también a esta cadena de noticias, recordaba la incertidumbre de aquellos primeros días de confinamiento, con las calles completamente vacías y el casillero de contagios y fallecidos en aumento: «Era difícil encontrar una cama en un hospital o conseguir comida, porque incluso aunque pudieras salir no había prácticamente nada en los supermercados».

«Al principio todo eran rumores y la gente no sabía bien qué hacer. No sabíamos si estábamos contagiados y no había manera de saberlo. Se confinó la ciudad de un día para otro, la gente tenía que haber sabido con más detalles qué estaba pasando para poder tomar medidas», comenta.