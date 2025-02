Es número 1 en Netflix: la serie de suspense adictiva que te va a dejar sin palabras

Una de las series más esperadas de este 2025 es El agente nocturno que por fin se estrenó en Netflix el pasado 23 de enero y desde entonces se ha puesto a la cabeza del Top10 de la plataforma de streaming. La primera temporada se convirtió en lo más visto de 2023 y Netflix espera volver a repetir esta hazaña con la segunda entrega. La serie El agente nocturno (The Night Agent) está basada en la novela homónima de Matthew Quirk y el protagonista el agente del FBI Peter Sutherland, papel interpretado por el actor Gabriel Basso, que trabaja en la Casa Blanca en un turno nocturno en el que solo tiene que atender una línea de emergencia que no suele sonar. La idea de la serie El agente nocturno es de Shawn Ryan, el creador de The Shield y S.W.A.T., y esta serie se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Netflix por su mezcla de acción, suspense y conspiraciones políticas.

En la primera temporada de la serie El Agente nocturno todo cambia para Peter Sutherland cuando una llamada inesperada se convierte en la punta del iceberg de una conspiración mortal que involucra a altos funcionarios del gobierno. Además, esta llamada saca a la luz secretos oscuros y amenazas que pueden ser un peligro para Peter y también para la seguridad nacional. Ahora veremos como esta segunda temporada Peter se convierte en el objetivo de poderosos enemigos y esto le obligará a usar sus habilidades para desenmarañar una red de engaños e intentar defender a los que pueden estar perjudicados.

Entre los grandes aciertos de esta serie de acción están la original trama, el ritmo trepidante que va adoptando la historia y el reparto en el que se encuentran actores como Gabriel Basso, Luciane Buchanan y Hong Chau. La serie cuenta con la participación creativa del productor James Vanderbilt, conocido por escribir Zodiac, y de Seth Gordon, director de documentales como Freakonomics.

¿Qué pasa en la segunda temporada de El agente nocturno?

Según la sinopsis oficial de la segunda temporada: «Basada en la novela de Matthew Quirk, El agente nocturno es un sofisticado thriller de acción basado en los personajes y centrado en un agente de bajo nivel del FBI, Peter Sutherland (Gabriel Basso), cuyos esfuerzos por salvar al presidente en la primera temporada le dan la oportunidad de convertirse en agente nocturno en la segunda. Pero trabajar en la secreta organización de Acción Nocturna impulsará a Peter a un mundo donde el peligro está en todas partes y la confianza escasea».

En la segunda temporada de esta serie de acción se pueden ver diez nuevos episodios que vuelven a sorprender a los espectadores por sus persecuciones, giros y ingeniosos diálogos entre los protagonistas el agente del FBI Peter Sutherland y la inteligente Rose Larkin. El agente nocturno es una serie perfecta para los que disfrutan con este tipo de series de acción y suspense y una de las mejores que se pueden ver en Netflix. Además, para los que ya han visto la segunda entrega de esta serie sus creadores han logrado una ficción de calidad y a la altura de la primera temporada.

El reparto de la segunda temporada de esta serie de acción y suspense

El protagonista de esta segunda temporada de la serie El agente nocturno vuelve a ser el actor Gabriel Basso que retoma el papel del frío Peter Sutherland. A este conocido actor le hemos visto en ficciones como Super 8 y The Kings of Summerj. La actriz Luciane Buchanan vuelve a interpretar el papel de Rose Larkin que es la única persona en quien Peter confía totalmente. A esta actriz la hemos visto en ficciones como Las nuevas leyendas de Mono y Filthy Rich.

El actor Marwan Kenzari da vida a Reza, un soldado sometido a un consejo de guerra por un delito que no ha cometido. Además, la actriz Elise Kibler interpreta a Sloane, una dama de la alta sociedad británica, y el actor Dikran Tulaine da vida a Viktor, un antiguo dictador y criminal de guerra convicto. Además en el reparto de esta serie están los actores, Michael Malarkey (Crónicas vampíricas) y Keon Alexander (The Expanse), Navid Negahban (Homeland) y Rob Heaps (Station 19).

Lo que todavía no ha confirmado es si habrá una tercera de esta serie de acción y suspense y sus seguidores se tendrán que conformar con ver otras interesantes que se pueden encontrar en las plataformas de streaming como El nuevo empleado, Jack Ryan, Sucesor designado, La lista final, Traición o El infiltrado. Está claro que este género está en auge y se ha convertido en uno de los favoritos de los usuarios de las plataformas de streaming.