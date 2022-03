Las series turcas se han convertido en todo en fenómeno televisivo en España. Desde su llegada, su popularidad ha ido creciendo como la espuma hasta escalar a algunas de las cadenas con más audiencia española.

Mujer, Love is in the air o Madre son algunas de las series turcas que más adeptos se han ganado, y es que se han vuelto toda una tendencia gracias a sus impresionantes escenarios, sus historias de pasión y sus elaborados diálogos.

Si se han convertido en unos de tus hobbies favoritos, no te culpamos, nosotros nos emocionamos solo con ver los nombres. Es por eso que nos hemos decidido a hacerte un listado con las 20 series turcas que arrasan en España.

Las 20 series turcas que no te puedes perder

Fue la primera telenovela turca en emitirse en Atresmedia y ha tenido un gran éxito desde entonces. Cuenta la historia de Bahar, una mujer que conoció la soledad a los 8 años, cuando su madre decidió abandonarla.

En esta serie vemos cómo es su vida en soledad hasta que conoce a Sarp, un apuesto del que se enamora perdidamente y con el que construye una feliz vida. Esta felicidad se ve interrumpida cuando Bahar se queda viuda y tiene que continuar sola, sacando adelante a sus hijos Nisar y Doruk.

Desde este momento nos muestra como va reconstruyendo su vida y como el amor, vuelve a tener espacio en su corazón.

Esta serie muestra la vida de Han y sus tres hermanas, que viven junto a su padre enfermo en una misma casa. Pero no viven solos, muchos traumas y trastornos los atosigan y se irán haciendo cada vez más presentes cuando aparezca Inci. Inci es una joven alegre que llegará a la vida de Han y tendrá que convivir con todos los problemas de su amado y los de su familia.

3. MI HIJA

Öykü es una niña de solamente ocho años a la que la vida se lo pone complicado cuando la amiga de su madre, que era la persona que la cuidaba, decide que no puede hacerse cargo de ella durante más tiempo. Es por eso que la abandona con una simple dirección que la llevará con su padre, un delincuente que tendrá que aprender a ser padre.

4. FATMAGUL

Esta serie inició el fenómeno turco en las televisiones españolas y cuenta la historia de Fatmagül. Ella es una mujer que vive en un pueblo costero junto con su hermano y esposa, está comprometida con Mustafá, pero sus planes se truncan cuando un grupo decide acosarla y violarla después de la fiesta de compromiso de Selim, un amigo rico de Fatmagül.

Emocionó a muchos cuando se empezó a emitir y es una de las series que más gustó dentro de este gran fenómeno de las series turcas que ya arrasan en España.

5. ELIF

Esta cruda telenovela cuenta la historia de Melek, una sirvienta que se enamoró de Kenan, el primogénito de la familia para la que trabajaba. Su amor era correspondido, pero la familia no lo aceptó, así que hecho a Melek embarazada y le hicieron creer que Kenan había estado de acuerdo.

Él nunca supo del embarazo y empezarán vidas separadas que después volverán a unirse.

6. HERCAI

Esta serie turca está basada en la novela escrita de Sümeyye Koç y cuenta una historia de amor que se verá truncada por los secretos de los amados y su familia. Estos se irán revelando y la pareja tendrá que encontrar los puntos que aún los conectan.

7. INFIEL

Esta telenovela muestra la idílica vida de una familia unida por un matrimonio feliz. Esta felicidad se verá afectada cuando Asya, la mujer, encuentra un mechón de pelo rubio en la ropa de su marido. Desde ese momento la confianza de la pareja queda rota, ella desvela los secretos de su marido y él decide intentar reconquistar a su mujer desesperadamente.

8. TIERRA AMARGA

Ambientada en los años 70, esta telenovela narra una historia de amor entre Züleyha y Yilmaz, que tendrán que superar todo tipo de adversidades para demostrar lo leal y fuerte que es su amor.

Esta serie te mantendrá tan atento a la pantalla que necesitarás ver un capítulo tras otro para saber qué pasa y cómo acaba su destino.

9. SILA

Sila es una joven que dedicará su vida a salvar a su familia. Su padre la vendió a una adinerada familia y no volvió hasta años después, donde se la llevó para casarla con alguien a quien no amaba para poder salvar a su hermano.

10. MADRE

Esta serie demuestra la valentía de Zeynep, una profesora que detecta que una de sus alumnas, Melek, está sufriendo maltratos en casa. Ella misma decide llevársela y empezar una nueva vida para poder darle el amor que merece a la pequeña Melek.

11. ERKENZI KUS

Esta corta telenovela te hará volver a creer en el amor, ya que cuenta la historia de Sanem, una joven que sueña con ser escritora, y Can, el hijo del dueño de la agencia de publicidad donde Sanem empieza a trabajar.

Será en la misma agencia donde se conocerán y se empezará a formar esta sorprendente historia de amor entre los dos protagonistas.

12. AMOR ETERNO

Muestra la historia de dos enamorados que aún con todas las dificultades deciden apostar por su amor. Él es hijo de una familia de clase media y estudiante de Ingeniería, al que la vida le da un giro completo cuando conoce a Nihan, una joven de clase alta de la que se enamora perdidamente. La diferencia de clases y los planes de la familia se pondrán en medio de este amor y complicarán las cosas para los amantes.

13. TE ALQUILO MI AMOR

Defne Topal es la protagonista de esta telenovela. Ella es una joven camarera que necesita aumentar sus ingresos para ayudar a su hermano a pagar una deuda. Pronto su vida se cruzará con la de Ömer, un exigente hombre de negocios. Poco a poco irá surgiendo el amor, pero este tambaleará cuando las verdades salgan a la luz.

14. LOVE IS IN THE AIR

Esta historia está hecha para los más románticos y es que está llena de pasión y amor y ha sido todo un éxito en España. Cuenta un bonito romance entre Eda, una florista con grandes sueños, y Serkan, el heredero del holding Bolat, el responsable de que ella no pueda cumplir esos sueños.

Te mantendrá tan enganchado que no podrás ni respirar y es que el amor que se respira te conquistará.

15. CENNET

Cennet es una mujer a la que sus padres abandonaron al nacer y dejaron a cargo de su abuela. Esta abuela ser convertirá en una de las personas más importantes en la vida de Cennnet junto con su mejor amigo. No obstante, un accidente hace que la amistad entre Cennet y su amigo se rompa durante años.

No será hasta años más tarde que sus caminos se volverán a encontrar por casualidad y volverá a nacer la amistad, o mucho más.

16 MEDCEZIR

Esta serie turca narra la historia de Yaman, un joven de barrio humilde que vive con su madre, padrastro y hermano. Es un joven tranquilo e inocente, pero se ve envuelto en un delito donde lo condenan culpable y es arrestado.

Será su abogado de oficio el que verá todas las posibilidades del joven y le ofrecerá una segunda oportunidad en la que incluso encontrará el amor.

17. EZEL

Las series turcas están llenas de incógnitas y Ezel nos muestra la historia de un hombre que fue traicionado por sus amigos y su prometida. Este hombre es Ömer Uçar y es acusado de robo y asesinato, destinándolo a pasar toda la vida que le queda en prisión.

No será hasta tiempo después que podrá escapar y verá que, aún con todo el sufrimiento, aún queda venganza hacia sus amigos que lo habían traicionado y curiosamente, amor para su prometida.

18. LAS MIL Y UNA NOCHES

Esta desgarradora serie turca gira en torno a Sehrazat, una joven que trabaja como arquitecta y es madre de un niño de cinco años que sufre leucemia. Ella se verá en la necesidad de conseguir dinero para poder pagar una operación que podría salvar la vida de su hijo.

Aún con mucho esfuerzo, solo su jefe accede a darle el dinero que necesita, con una condición: que pase una noche con él. Ella tendrá que tomar una decisión y decidir si salvar así la vida de su hijo.

19. AMOR PROHIBIDO

Las series turcas son mucho más que únicamente amor, también hay familia, acción y drama. Amor prohibido muestra la historia de Adnan, un viudo rico que se enamora de Bihter. Bihter es la hija de un hombre con dos hijas que se opone a este matrimonio, pero aún con eso, la pareja termina casándose.

Bihter tendrá que ganarse a los hijos del joven viudo, una tarea que le resultará más que complicada y como pareja, tendrán que hacer frente a varios obstáculos que dificultarán su amor.

20. 50M

Golge es un joven sicario que quiere dejar su vida como asesino atrás, esto lo lleva a traicionar a la agencia para la que trabaja. Tendrá que esconderse y empezar una nueva vida frente a la cacería de sus superiores para matarlo por a la traición.

Su nueva identidad le hará descubrir secretos que nunca había pensado y deberá enfrentarse a los riesgos y consecuencias de tener esa nueva identidad.

Ya tienes 20 series turcas para ver es España y descubrir mil historias que te mantendrán alerta hasta el último minuto. Traición, amor, desdicha y acción, las series turcas lo tienen todo y es por eso que arrasan en las estadísticas de televisión de España.