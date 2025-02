El futuro del nuevo Universo de DC: el plan cinematográfico de James Gunn y Peter Safran

Los procesos cinematográficos pueden llegar a ser sorprendentemente largos. Algo que pueden confirmar todos los fans del Universo cinematográfico de DC, quienes a diferencia de Marvel, han necesitado de una paciencia encomiable para ver cumplidos sus deseos de ver por fin, un cosmos de largometrajes y series acorde a la relevancia de un sello editorial a la altura de Detective Cómics. Porque entre otras cosas, ya han pasado dos años desde que el director James Gunn y el productor Peter Safran anunciaron su plan ficcional sobre la licencia creativa que controla Warner Bros. Discovery. Un conglomerado de películas de superhéroes interconectadas que dará el pistoletazo de salida este mismo verano, con el estreno mundial de Superman. Pero, ¿cómo avanza este macro proyecto conjunto? ¿Qué actualizaciones se han dado desde la concepción de la idea? El propio Gunn y Safran han hablado con varios periodistas en un evento organizando por la propia major en Burbank, California.

Filtraciones, rumores, noticias, confirmaciones, desmentidos…este conjunto de palabras parece haber sido la tónica habitual de un nuevo y esperado universo de DC que por otra parte, resuena como una última bala en la recamara de un estudio que necesita prolongar la tendencia del cine de superhéroes en el aparato comercial hollywoodiense. En dicho acto de comunicación por parte de la compañía, el cineasta y el ejecutivo hablaron sobre todo lo que tenían planeado, lo que estaba más avanzado y también, en relación a aquellas producciones que habían perdido su impulso inicial o que incluso, permanecían en un estado latente. Pues debemos recordar que en el anuncio inicial, ambos comunicaron la existencia de 10 proyectos diferentes que estaban en marcha. Aunque dentro de esa estrategia, los dos jefazos de la IP dejaron claro (como ya hicieron en el momento del anuncio) que la clave para DC es no dar luz verde a nada hasta que los guiones estén cerrados y seguros, marcando una distancia en forma y contenido con la senda que todavía a día de hoy, Marvel plasma en sus comunicaciones.

La senda del nuevo universo de DC

Superman aterrizará con su capa roja en las salas de cine el próximo 11 de julio. Después de eso, el hipotético plan es el de lanzar dos largometrajes de acción real, dos series de acción real, dos series de acción real y una serie animada por año. Un plan ambicioso que en teoría, continuará con Supergirl: Woman of Tomorrow, la cual estará dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, la estrella de La casa del dragón. En el camino además, encontramos a Lanterns, la serie de Linterna verde para HBO que liderará el actor Kyle Chandler. Supergirl está a mitad de su producción en Londres, mientras que la ficción seriada de HBO acaba de comenzar su producción en Los Ángeles.

Más cerca de los espectadores se encuentra el estreno de la segunda temporada de El Pacificador. La elogiada serie spin-off de Escuadrón suicida regresará a Max en agosto. Pero sin duda, la actualización más prometedora fue la de Clayface. La película sobre el enemigo de Batman será un body horror que cuenta con un guion de Mike Flanagan y la dirección de James Watkins, realizador responsable de No hables con extraños. Esto ha sido una clara sorpresa, pues Clayface no estaba inicialmente en la lista inicial de 10 primeras producciones del universo de DC. No obstante, Gunn y Safran aseguraron que el guion era lo suficientemente bueno como para cerrarlo, con la esperanza de comenzar a rodarla este verano y poder mostrarla al público en 2026. En el terreno de la animación, el estudio está en la producción de una película familiar bajo el título de Dynamic Duo que tendría a los dos Robin de Batman, Dick Grayson y Jason Todd. Aparte, se encuentra el desarrollo una serie de dibujos sobre Blue Beetle que continuaría lo visto en la película homónima de acción real de 2023.

Por último, los mandamases del nuevo universo de DC aseguraron que la película canon del hombre murciélago, The Brave and the Bold, no tenía todavía ni un guion ni un reparto asociado. Algo similar a lo que le ocurre a The Batman 2, pues el proyecto secuela de Matt Reeves y Robert Pattinson anunció un retraso en su lanzamiento para 2027.

Entre Marvel y dinosaurios

Superman es un activo reclamo para DC y en general, para la industria del cine. No obstante, la cartelera de julio será un termómetro ideal para calibrar las pretensiones del género dentro de Warner. El filme reboot protagonizado por David Corenswet tendrá que enfrentarse a la otra gran producción de superhéroes de este año: Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos.

La cinta dirigida por Matt Shakman llegará a los cines dos semanas después que el héroe de Kripton. Mientras que una semana antes, la cartelera mundial habrá visto además la vuelta de la franquicia de dinosaurios más celebre del celuloide. Jurassic World: El renacer se estrenará el 2 de julio, contando con un elenco que incluye a caras tan conocidas como Scarlett Johansson, Jonathan Bailey o Mahershala Ali.