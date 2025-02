‘Sgt. Rock’: Daniel Craig abandona la nueva película de Luca Guadagnino

Luca Guadagnino es uno de los cineastas más solicitados del momento, pero al mismo tiempo, también está teniendo bastante mala suerte con algunos de sus proyectos nonatos. Ahí está su biopic cancelado sobre Audrey Hepburn o todas esas producciones y anuncios de los que todavía no sabemos nada, como el supuesto remake de American Psycho que protagonizará Austin Butler. Ahora el turno a toda esta ya tradicional problemática, le ha llegado a Sgt. Rock. Un proyecto de DC Studios y Warner Bros que según varios medios estadounidenses, ya no estará protagonizado por la estrella Daniel Craig.

Si atendemos a los informes proporcionados por la prensa norteamericana, el ex James Bond parece haber abandonado el papel protagonista del personaje de los cómics que el realizador italiano iba a plasmar en la gran pantalla. Se desconocen los motivos reales tras la supuesta salida del intérprete británico, pero ya se apunta hacia posibles sustitutos como Jeremy Allen White. Los principales rumores hablan de cómo el actor The Bear podría haber asumido el rol del soldado suboficial de infantería que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Y es que precisamente ese cambio de perfil, bien podría indicar que el adiós de Craig viene precedido de una perspectiva bastante más joven del héroe militar. Por el momento, ni los representantes de Craig, ni los de Guadagnino han hecho comentarios al respecto, mientras que el nominado al Oscar por Call me by your name permanece bastante ocupado con la postproducción de After the Hunt, un thriller con el que el director ha logrado reunir a Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri, entre otros. La agenda de Guadagnino es complicada, pues en su futuro fílmico más inmediato igualmente se encuentra el desarrollo de Separate Rooms, la adaptación de la novela homónima de Pier Vittorio Tondelli, con Josh O’Connor y Léa Seydoux en los papeles principales. Así, quizás con tanto rodaje entre manos, puede ser que el autor termine saliéndose del mismo modo de Sgt. Rock.

‘Sgt. Rock’: una producción complicada

Sgt. Rock se anunció por primera vez en noviembre de 2024, proclamándose como otra reunión entre Guadagnino y Craig, quienes vienen de trabajar juntos en Queer. A ambos iba en principio a sumarse además el guionista Justin Kuritzkes. Un habitual de Guadagnino, quien aparte de haber escrito la versión de la novela de William S. Burroughs es responsable del guion original de Rivales.

El Sargento Rock se presentó por primera vez en los cómics en 1959, bajo la línea de DC, Our Army at War. Tuvo su propia base y tirada de viñetas entre 1977 y 1988, siendo un soldado de élite cuya fuerza, resistencia y habilidades de puntería superaban cualquier expectativa conocida. Sin tener una gran información de su lugar dentro del DCU (Detective Comics Universe), a priori Sgt. Rock forma parte de este conglomerado de historias que están siendo desarrolladas por los productores ejecutivos, James Gunn y Peter Safran. Un mundo que debutará en las salas el próximo verano gracias al reboot de Superman. Sin embargo, Sgt. Rock no estará dentro del universo compartido por dichos héroes titulares, sino que partirá de todos esos planteamientos individuales que Gunn y Safran clasifican dentro del DC Elseworlds, donde se encuentran también las dilogía del Joker de Joaquin Phoenix y el Batman de Robert Pattinson.

La noticia fue comunicada por primera vez por THR y aunque Craig finalmente no vaya a aparecer en Sgt. Rock, su ausencia no implica ni mucho menos que el de Chester vaya a tener mucho tiempo libre. En otoño del presente año permanecerá ocupado con la promoción de Puñales por la espalda: El misterio de Lázaro. La tercera entrega en la que da vida al detective Benoit Blanc tendrá como viene siendo habitual, un elenco estelar que reunirá a nombres como Jeremy Renner, Andrew Scott, Josh O’Connor y Cailee Spaeny. En 2026, coprotagonizará junto a Charlize Theron el thriller de acción Two for the Money, el cual estará dirigido por Justin Lin (saga Fast & Furious).

¿Jeremy Allen White es el sustituto?

Desde luego, la elección de Jeremy Allen White supondría un giro de 180 grados al proyecto de Sgt. Rock. El actor norteamericano estrenará este año Deliver Me From Nowhere, un biopic en el que se pone en la piel de la leyenda musical Bruce Springsteen. Por el camino existen rumores que lo sitúan en The Mandalorian y Grogu y por supuesto, tiene en marcha una nueva temporada de la exitosa The Bear.