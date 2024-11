Daniel Craig y Luca Guadagnino podrían hacer su debut en el cine de superhéroes dentro de DC

Dados los cruces de declaraciones de algunos cineastas, la idea general del público y la prensa frente a la industria es que los grandes autores desprecian todo lo que tiene que ver con el cine de superhéroes. Por ello, salvo contadas excepciones como Christopher Nolan resulta casi utópico imaginar a figuras como Martin Scorsese o Quentin Tarantino enfrentarse a este tipo de relatos. Afortunadamente y prejuicios aparte, el amalgama de personajes existentes en el mundo de los cómics da para un abanico perpetuo de roles diferentes. Ahí está por ejemplo, el caso de Joker de Todd Phillips. Pero ahora, los posibles implicados en una nueva adaptación de DC resultan incluso más desubicados que la deriva violenta de Phillips y Joaquin Phoenix. Pues, como se ha podido saber desde hace algunas horas en los medios norteamericanos, Daniel Craig y Luca Guadagnino estarían en conversaciones avanzadas para llevar a las salas de cine al Sargento Rock.

Por el momento, ni los implicados ni el estudio de Warner Bros se han pronunciado sobre el tema. No obstante, el salto del director italiano a sello de Detective Cómics es algo que se lleva rumoreando desde el pasado mes de septiembre, pues el productor ejecutivo James Gunn está armando toda una serie de nombres reconocibles para el futuro de su nuevo DC Universe. Aunque todo parece indicar que la nueva colaboración entre Daniel Craig y Luca Guadagnino pertenecerá al Elseworlds, la línea de historias individuales que no entran en el universo narrativo del Capítulo Uno: Dioses y Monstruos. El equivalente en la compañía a una especie de Fase Uno de Marvel que se iniciará el próximo mes de diciembre con la serie Creature Commandos y debutará en la pantalla grande en el verano de 2025 gracias a Superman: Legacy. Pero entonces…¿Quién es este personaje bélico y por qué les parece tan interesante a dos perfiles tan alejados del cine de superhéroes?

¿Quién es el Sargento Rock?

Cuando se empieza a explicar la naturaleza del personaje del Sgto. Rock, el acercamiento de Daniel Craig y Luca Guadagnino se presenta como más plausible. Pues, indiscutiblemente su desarrollo o historia poco o nada tienen que ver con los estereotipos intrínsecos del mundo superheroico. Creado por Robert Kanigher y Joe Kubert, Rock apareció en las viñetas por primera vez en 1959 dentro de la publicación ‘Our Army at War’. Dado el aumento de su popularidad, el militar terminaría ocupando con su nombre el título de la publicación.

El Sgto. Rock luchó en la Segunda Guerra Mundial, dentro de la infantería de los Estados Unidos. Rápidamente se ganó el mando de la unidad a la que pertenecía debido a que todos sus superiores terminaron muertos en combate. Así, comandando la Compañía Easy, sus soldados y él se enfrascaron en múltiples batallas e incursiones por toda Europa contra los nazis. Compartiendo escena con otras licencias conocidas de DC, al principio se pensó que había llegado a jede del Estado mayor del Pentágono en una época en la que Lex Luthor llega a presidente. Sin embargo, más tarde se descubriría que este general condecorado era un impostor, pues el verdadero Rock había muerto en combate.

En el complicado multiverso de escenarios posibles que marca la editorial, resulta extraño erigir un destino para Rock, pues posteriormente también aparecería compartiendo páginas y viñetas con Superman y el Escuadrón Suicida. Por lo tanto, la hipotética futura película de sus andanzas bélicas podría o no transcurrir en el mismo enclave que Clark Kent y compañía.

Daniel Craig y Luca Guadagnino

Mucho antes de que pueda confirmarse o descartarse esta información original de Deadline, Daniel Craig y Luca Guadagnino estrenarán su primera colaboración en 2025: Queer. Una adaptación de la novela homónima de William S. Burroughs programada para proyectarse en los cines españoles el mismo 1 de enero del próximo año. Preestrenada en el pasado Festival de Cine de Venecia, Queer fue recibida positivamente por la crítica internacional y se espera por tanto, que pueda tener algún tipo de repercusión en las próximas nominaciones a los Oscar.

Las agendas de este dúo son francamente complicadas para oficializar una película sobre el Sargento Rock. En 2025, el ex James Bond volverá como el detective Benoit Blanc en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Después, coprotagonizará junto a Charlize Theron la cinta de acción Two for the Money de Justin Lin. Guadagnino prepara por su parte la postproducción de After the Hunt, un drama de MGM Studios, protagonizado por Julia Roberts y Andrew Garfield. En el futuro más inmediato, tiene pendiente el remake de American Psycho. Entre tanto, todavía tiene entre manos su nueva colaboración con Josh O’Connor en la adaptación de Pier Vittorio Tondelli, Separate Rooms.