Luca Guadagnino tiene nuevo proyecto: la revisión de una cinta de culto de Christian Bale

Le ha costado varios años desde que inició su carrera a finales de los 90, pero el cineasta Luca Guadagnino ya es por méritos propios el representante europeo más internacional que brilla en Hollywood. Timothée Chalamet, Zendaya, Daniel Craig, Josh Brolin, Tilda Swinton…no son pocas las estrellas mundiales que han querido ponerse a las órdenes de este realizador italiano. El cual, ha visto aumentado considerablemente su ritmo de trabajo en sus últimas producciones. Prueba de ello es que el pasado mes de abril estrenó Rivales y a finales del próximo noviembre, hará lo propio con Queer. Un ritmo de rodaje envidiable, prolongado en el tiempo cercano con la proyección en 2025 de Separate Rooms y que ahora, tiene un nuevo objetivo entre manos: revisionar el clásico de culto American Psycho.

Basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis, Mary Harron estrenó en el año 2.000 una adaptación que se convertiría de manera progresiva, en una de esas cintas recomendadas hasta la saciedad, presentando el poderío interpretativo de un por entonces desconocido Christian Bale. La noticia la ha dado el propio realizador en una reciente entrevista, donde también explicaba que se encuentra editando su documental sobre la figura de Bernardo Bertolucci que llevará por título Joie de vivre y que no esquivará la polémica con El último tango en París, entre el propio Bertolucci, Marlon Brando y la escena sexual grabada sin consentimiento con Maria Schneider. Sin embargo, en cuanto a la nueva American Psycho, se espera que el traslado al lenguaje audiovisual sea completamente alternativo al libro, sin caer en un remake al uso del trabajo de Harron. Producida por Lionsgate, el presidente de la compañía Adam Fogelson ha explicado su alegría de poder contar con el director de Palermo: «Luca (Guadagnino) es un artista brillante y perfecto para crear una interpretación totalmente nueva de esta potente y clásica propiedad intelectual».

No es por otra parte, la primera vez que Guadagnino se enfrenta a un importante revisión de un filme popular entre la cinefilia. Al año siguiente de estrenar Call me by Your Name, el autor se encomendó a Amazon para devolver a las salas la cinta de terror Suspiria. La historia de Dario Argento adaptada de la novela de Thomas De Quincey que es un referente dentro del cine giallo y precursora del slasher moderno. Para ello, el italiano se rodeó de figuras como Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz y Mia Goth. Regresando a American Psycho, Scott Z. Burns (Contagio, Efectos secundarios) será el encargado de volver a visitar las páginas de Ellis, trasladando la historia a un libreto actualizado a los tiempos actuales. Si en su momento el filme original ya se podía ver como una crítica al mundo de los negocios de Wall Street, seguramente Guadagnino no pierda la oportunidad en satirizar todavía más a las élites económicas norteamericanas.

Guadagnino está repleto de proyectos

Elogiar el ritmo de trabajo de Guadagnino y mencionar su apretada agenda no es ni mucho menos, una hipérbole de lo que el autor piensa mostrarnos en los años futuros más inmediatos. Aunque por supuesto, por el camino ha tenido como todo cineasta, tristes descartes como aquel biopic sobre Audrey Hepburn que iba a protagonizar Rooney Maara.

Sea como fuere aparte de American Psycho, un día antes del anuncio oficial del comunicado emitido por Lionsgate, Guadagnino expresó su intención de llevar al patio de butacas ‘Los Buddenbrook’, otro clásico literario que el narrador audiovisual compara en cierto sentido con su última película:

«Hay dos libros con los que crecí, uno lo leí antes de Queer y es Los Buddenbrook de Thomas Mann. Creo que son una especie de espejo el uno del otro», explicaba el director en el podcast de IndieWire, Filmmaket Toolkit. Según le relataba al medio, Queer «trata de la añoranza del pasado y de lo inevitable de querer verte reflejado en la mirada de otro», mientras que Los Buddenbrook representa «la decadencia de una sociedad occidental arraigada en la forma más brutal de represión, interna antes que externa».

Queer se estrena en cines el próximo 27 de noviembre.

La nueva ‘American Psycho’

Desconocemos cuál será la dirección artística que Guadagnino planteará en la revisión de American Psycho, ni se sabe cuándo podría llegar a la gran pantalla. Viendo la cantidad de proyectos agenciados, sería muy raro verla en salas antes de por lo menos, el 2026.

En los próximos meses seguramente se vayan posicionando nuevos nombres para el sustituto de Bale en el papel de Patrick Bateman. Puede que sea una primera toma de contacto con un nuevo actor o quizás Guadagnino prefiera volver a trabajar con intérpretes con los que ya ha colaborado, como Drew Starkey, Josh O’Connor o quién sabe…¿Una nueva oportunidad de redención para Armie Hammer?