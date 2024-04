Julia Roberts se pondrá a las órdenes de Luca Guadagnino en ‘After the hunt’

A pesar de no gozar de la popularidad que alcanzó en los 90, Julia Roberts parece estar dirigiendo su carrera hacia colaboraciones con cineastas emergentes. El último de ellos, Luca Guadagnino. El director italiano tiene varios proyectos agenciados a su futuro fílmico y uno de ellos, va de la mano con la actriz de Pretty Woman, llevando por título After the Hunt. Un thriller en el que se pondrá en la piel de una profesora universitaria.

Se desconocen la mayoría de datos alrededor de esta nueva propuesta del director de Call me by your name, aunque hace poco se reveló el logline oficial (término que se utiliza en la industria para sintetizar de forma muy breve el guion de una película o serie). Este sitúa a la profesora universitaria en “una encrucijada personal y profesional”, cuando una de sus alumnas presenta una acusación formal contra uno de sus compañeros. Pero la controversia no sólo rondará el ambiente de su amigo, pues a través de esta complicada situación, un oscuro secreto de su propio pasado “amenaza con salir a la luz”.

El acercamiento a After the Hunt, así como el equipo tras el filme, lo ha proporcionado la información de Variety. El medio, también ha remarcado que Karen Lunder será la productora ejecutiva para Imagine Entertainment, mientras la debutante Nora Garret aporta su creatividad al guion y ejerce del mismo modo como productora.

‘After the Hunt’: Un proyecto más de Luca Guadagnino

Desde que consiguiese sacar la mejor interpretación de Timothée Chalamet en la adaptación de André Aciman, a Luca Guadagnino no le han faltado ficciones que proyectar en la pantalla grande. Mucho antes, debutó en 1999 con The protagonist y en 2005 dirigió la malograda Melissa P. bajo el protagonismo de la española María Valverde. En 2009, recondujo esos malos comienzos gracias a la brillante Yo soy el amor y Cegados por el sol, pero fue Call Me by Your Name el salto definitivo a un reconocimiento internacional que le llevaría entre otros proyectos, a realizar el remake de Suspiria.

En la pequeña pantalla, su talento se plasmó a las mil maravillas gracias a la miniserie de HBO, We Are Who We Are. Una de las mejores ficciones televisivas del 2020. En 2022 volvió a contar con Chalamet en Hasta los huesos: Bones and All, aparte de descubrirnos el joven talento de Taylor Russell. A finales de abril llegará la esperada Rivales, protagonizada por la estrella Zendaya. Eso sí, no es ni mucho menos la última acometida de su futura filmografía este 2024. Por un lado estrenará en Max, Brideshead Revisited. Una miniserie que adapta la novela de Evelyn Waugh y cuenta en su reparto con Ralph Fiennes, Cate Blanchett, Andrew Garfield y Rooney Mara. Por otro lado, estrenará el drama Queer, protagonizado por Daniel Craig. After the Hunt no es todavía el siguiente proyecto de Guadagnino. El palermitano está preparado para comenzar a rodar este año Separe Rooms, otro drama queer que protagonizará Josh O’ Connor.

Julia Roberts está reconduciendo su carrera

La última vez que pudimos ver a la ganadora del Oscar en un papel reseñable fue en 2013, con Agosto. Antes de aquel drama familiar, Roberts estuvo varios años protagonizando comedias románticas menores Historias de San Valentín, Come, reza, ama y Larry Crowne, nunca es tarde. No obstante, en 2018 protagonizó la primera temporada de la serie Homecoming de Sam Esmail, recibiendo varios premios por su papel. El pasado 2023 repitió con el creador de Mr. Robot a través de la polémica Dejar el mundo atrás de Netflix.

Además de estar presente en lo nuevo de Guadagnino, la estadounidense se encuentra en la preproducción de un nuevo título para Amazon llamado Little Bee. Roberts parece dispuesta a volver a la primera línea actoral y sabe que para ello debe asociarse con la nueva ola de realizadores que están creando y proyectando las obras más creativas y originales de los estudios. Independientemente de ello, parece difícil que a la actriz no se la termine recordando finalmente por ser la reina de la comedia romántica, gracias a la icónica Pretty Woman, Notting Hill, La boda de mi mejor amigo, Novia a la fuga o Todos dicen I love you de Woody Allen. Sin dejar de lado, thrillers como Conspiración y El secreto de Mary Reilly. Con la incorporación al proyecto de Guadagnino, Roberts se incorpora de seguro, a una de las propuestas más llamativas del futuro del cineasta.