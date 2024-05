Matt Dillon es Marlon Brando en ‘Maria’: la polémica historia del rodaje de ‘El último tango en París’

En la revisión histórica de las personalidades más reconocidas del mundo del arte, pocos genios terminan saliendo bien parados de su pasado. A veces magnificadas sin tener en cuenta el contexto y otras, completamente vejatorias incluso para la época en cuestión, los antecedentes terminan siendo la portada curricular de personalidades como Dalí o Picasso, mientras que en el cine la imagen de la excelencia en la disciplina combinada con la polémica tiene nombres y apellidos claros: Marlon Brando. Una figura controvertida que volverá a la gran pantalla, cuando se estrene Maria, el filme que narra el rodaje de El último tango en París centrándose en la figura de la actriz Maria Schneider y de lo abusos sufridos por ésta, a manos del actor y del cineasta Bernardo Bertolucci.

En la cinta, Matt Dillon da vida a Brando, mientras que Anamaria Vartolomei asume el papel de Schneider en un filme dirigido por Jessica Palud. María debutará a finales de esta semana en la sección Premiere del Festival de Cine de Cannes, siendo seguramente una de las proyecciones más polémicas en esta última edición de la croisette. Por lo que sabemos, el tercer largometraje de Palud como directora seguirá la vida de Schneider después de protagonizar a los 19 años El último tango en París. Un rodaje que marcaría su vida tanto personal como profesional, después de que Brando y Bertolucci preparasen una escena de sexo real sin el consentimiento ni aviso de la protagonista. Maria se basa en las memorias de Vanessa Schneider, publicadas en 2018 bajo el título de Mi prima María Schneider.

Unas memorias reveladoras

Según las memorias de Vanessa Schneider, Bertolucci no le contó a Maria todo el alcance de la trama de la película hasta justo instantes antes de la producción, con lo que supuestamente no estaba al tanto de la escena fundamental en la que el personaje de Brando violó analmente a su personaje usando una barra de mantequilla como lubricante. La actriz dio una de sus últimas entrevistas al Daily Mail en 2007, donde explicó su sensación tras la grabación: «Me sentí humillada y, para ser sincera, un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci». Por su parte, el cineasta italiano en 2013 aseguró que el único elemento sorpresivo para la intérprete fue el uso de la mantequilla pero que Maria «lo sabía todo» porque había leído el guion donde todo aparecía descrito.

La sinopsis oficial de Maria dice así: «Maria es una actriz joven, luchadora y prometedora. Cuando un director italiano emergente la elige para encabezar una nueva película junto a una superestrella estadounidense, sus sueños se hacen realidad. Pero lo que parece un gran avance resulta ser el comienzo de un infierno. Esa película es El último tango en París. La actriz es Maria Schneider».

Matt Dillon en el papel de Marlon Brando

Palud confesó en una reciente entrevista para Variety que Matt Dillon siempre fue «su primera opción» para interpretar a Brando, ya que «quería a alguien que realmente encarnase a Hollywood». Para la cineasta francesa, esta es una película sobre «la mirada» de las actrices y cómo se puede herir y dañar gravemente cuando a alguien no se le entiende o no se le toma en serio:

«Meterse en la piel de Brando, que se deslizó en algo tan violentamente malo, fue terrible. Sigue siendo un ataque que ocurrió frente a la gente. Pero nadie reaccionó y continuó filmando». Maria Schneider no volvió a rodar ninguna otra escena de de desnudo después del incidente con Marlon Brando, sufriendo depresión y problemas de adicción en los años posteriores al estreno de El último tango en París. En 2011 murió de cáncer.

Matt Dillon ha estado nominado al Oscar en una ocasión por Crash y a sus 60 años, le quedan pocos grandes directores con los que trabajar. Francis Ford Coppola, Wes Anderson, Lars Von Trier, Gus Van Sant o Cameron Crowe son algunos de los realizadores a los que se ha acercado con sus trabajos. En su larga trayectoria jamás se puso a las órdenes de Bertolucci ni coincidió con Brando. Vartolomei es conocida sobre todo por su papel protagonista en El acontecimiento.

Maria se preestrenará en Cannes bajo Studiocanal y se sabe que su llegada a los cines se dará en Francia el 19 de junio. Todavía se desconoce la fecha de estreno en España. Es sin duda una de las proyecciones más esperadas del certamen galo, la cual independientemente de su calidad, reavivará el debate sobre la separación del artista de la persona y sobre la necesidad actual de la figura del coordinador de la intimidad.