Ni desayuno ni diamantes: El biopic sobre Audrey Hepburn con Rooney Mara ha sido cancelado

Luca Guadagnino comenzó su carrera rodando videoclips y documentales, pero no alcanzó la fama hasta el estreno de la que sin duda es su película más reconocida, Call me by your name. Un éxito que le proporcionó la credibilidad y la autoridad para ir aceptando proyectos cada vez más notorios, sin dejar de lado su sensibilidad como autor. De esta forma, en 2018 estrenó el remake de Suspiria para después, gestar la miniserie We Are Who We Are, una de las producciones recientes más interesantes de HBO. En 2022, repitió con Timothée Chalamet en Hasta los huesos: Bones and All y desgraciadamente para sus fans, la huelga de actores ha llevado a que Rivales, su último filme posponga su estreno hasta abril de 2024. Como se suele decir, las malas noticias nunca vienen solas y el italiano ha confirmado que su futuro biopic sobre Audrey Hepburn sido cancelado.

Tampoco es que a Guadagnino le haga mucha falta un largometraje más en su futura lista de trabajos, pues hace poco terminó el rodaje de Marica, la adaptación del libro homónimo de William Burroughs y todavía tiene pendiente el desarrollo de productos audiovisuales tan ambicioso como una nueva adaptación de El señor de las moscas y el remake de Scarface. Pero si que es cierto que había muchas esperanzas puestas en ver cómo el realizador retrataba la vida de la protagonista de Desayuno con diamantes y sobre todo, en apreciar la transformación de Rooney Mara, la actriz que iba a asumir el papel.

La noticia llega a través de World of Reel, medio que ha recogido las palabras de Guadagnino en un encuentro con público dentro del BFI London Film Festival. Sin muchas explicaciones más allá de la confirmación de la cancelación, toca saber si algún otro director agarrará las riendas del proyecto o si a la propuesta biográfica se le ha dado carpetazo para siempre.

Audrey Hepburn: Una de las actrices más queridas

No es de extrañar que la meca del cine quiera contar la historia de una de las actrices más versátiles de su época. Nacida en 1929 en Bélgica pero con nacionalidad británica, está considerada por el American Film Institute como la tercera actriz legendaria de la historia del séptimo arte, sólo por detrás de Katharine Hepburn y Bette Davis.

Una historia que más allá del glamour de la ficción tenía un componente trágico. Su adolescencia se desarrolló en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, pasando hambre y donando lo poco que ganaba en los escenarios a la resistencia neerlandesa. Con esta historia, será complicado que en algún momento que ningún sello quiera terminar realizando el proyecto.