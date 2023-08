Josh O’Connor señala que «el tenis es el sexo» en ‘Rivales’

Rivales, la nueva película del director Luca Guadagnino, fue noticia hace algunos días cuando supimos que el filme no se proyectaría en el Festival de Cine de Venecia y que su llegada a las salas también se prolongaría bastante más de lo esperado. El motivo principal y único es la actual huelga de actores y actrices en Hollywood. Esta no sólo impide la grabación en set, sino promocionar cualquier producción, ya sea de forma presencial dentro de una premiere o por redes sociales. De esta forma, era imposible que Rivales recibiese el altavoz que supone tener a Zendaya como protagonista, por lo que Guadagnino ha optado por posponer su estreno a abril de 2024. Así que de momento, tendremos que contentarnos con los pequeños detalles que su trío interpretativo (Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor) va filtrando sobre el último proyecto que ha filmado el cineasta de Call me by your name.

Según el elenco, el realizador italiano puso mucho énfasis en la sensualidad del tenis, el deporte en el que se mueve el triángulo amoroso de los tres personajes. El propio O’Connor lo contaba así en una reciente entrevista:

“El tenis es el sexo. Esos momentos son tan sexys. La película trata sobre la tensión de antes y después. El sexo por el que todos están desesperados está en la cancha”. El actor da vida a al exnovio de Tashi (Zendaya), quien vuelve a la vida de ella y de su marido a raíz de un torneo semiprofesional de tenis. Faist señalaba a la revista Empire que Guadagnino “no tenía conocimientos de tenis” antes de la película, pero que el deporte en sí no venía al caso. “Creo que sólo tenía un vago interés en ciertas especificidades del tenis. Estaba más interesado en los cuerpos y el sudor”, explicaba el intérprete.

El elenco entrenó durante tres meses con el tenista profesional Brad Gilbert, quien se desempeñó como consultor en la película. La doble de cuerpo de Zendaya finalmente no se usó en el corte final. La doble ganadora del Emmy también le comentó al medio que la parte erótica fue imprescindible en el relato: “Lo que realmente se le da bien a Luca (Guadagnino) es encontrar la sensualidad y el deseo. Hay tanto en sólo miradas. La tensión crece. No tener el lanzamiento es algo bueno a veces”.