‘Rivales’ la nueva película de Zendaya cancela su estreno en el Festival de Venecia

La huelga de actores en Hollywood no sólo afecta a los proyectos futuros, sino también a los estrenos inminentes. Los sindicatos SAG-AFTRA no dejan que lo intérpretes no actúen y tampoco que promocionen sus proyectos y claro, esto ha afectado en gran medida a aquellas películas que deben nutrirse de sus principales estrellas para poder asegurarse cierta presencia en la taquilla. Este es el caso de Rivales, la nueva cinta protagonizada por Zendaya.

Dirigida por Luca Guadagnino (Call me by your name), Rivales iba a abrir la nueva edición del Festival de Venecia el próximo 30 de agosto y, teniendo en cuenta que la joven actriz se ha embolsado alrededor de 10 millones de dólares por aparecer en el filme, desde la producción han considerado que resulta imposible conseguir la atracción suficiente en la taquilla, si su trio protagonista no realiza una buena promoción de este oscuro drama romántico. Por supuesto, el no poder aparecer en el glamuroso certamen, impide también que Rivales termine llegando a las salas el próximo septiembre. Finalmente, la producción de la MGM hará lo propio el 26 de abril de 2024.

La noticia la ha dado el medio IndieWire, tras los fuertes rumores que aseguraban Guadagnino quería cancelar todas las fechas de presentación, tanto en Venecia como en los cines. Ahora, sabemos que la película que inaugurará el festival será Comandante, el biopic militar Salvatore Todaro. Amazon, distribuidora de la cinta ha declarado lo siguiente: “Tras considerarlo detenidamente con nuestros socios, y teniendo en cuenta los parámetros que SAG-AFTRA para sus miembros, hemos tomado la difícil decisión de retirar Rivales del Festival de Venecia de este año. Esperamos celebrar la película cuando podamos hacerlo con nuestro elenco”.

¿De qué trata ‘Rivales’?

Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, la jugadora reconvertida en entrenadora Tashi (Zendaya) ha transformado a su marido (Mike Faist) en un auténtico campeón del Grand Slam. Pero, tras una racha de derrotar, ella lo inscribe en Challenger, una competición amateur, donde deberá enfrentarse a Patrick (Josh O’Connor), el antiguo novio de Tashi y su antiguo mejor amigo.

Rivales es la última película que ha dirigido el cineasta italiano, tras el estreno de Hasta los huesos, donde volvió a colaborar con Timothée Chalamet y Michael Stuhlbarg tras el éxito en 2017 de Call me by your name. En 2024 estrenará también Queer, un drama sobre la homosexualidad, protagonizado por Jason Schwartzman, Daniel Craig y Lesley Manville.