Tráiler de ‘Supergirl’: Milly Alcock derrocha carisma como la problemática prima de Superman

Hollywood todavía se mantiene escéptico con el futuro de la industria audiovisual, tras el anuncio de compra de Warner Bros. por parte de Netflix. Una asociación que hace temblar el negocio de la exhibición, sobre todo en el terreno de las superproducciones que los espectadores desean más que nadie, vivir en las salas. Y es precisamente uno de esos proyectos el que acaba de salir a la palestra con el primer tráiler de Supergirl, cuyo protagonismo recae en una Milly Alcock que tras aparecer brevemente en Superman, aquí tendrá su propia historia. Y no, ella no ve el lado positivo del mundo como su primo Kal-EL. Esta superheroína es puro rock and roll.

Tras la saturación total del género que con el paso del tiempo se ha dado a sí mismo demasiada importancia, la linea marcada por James Gunn parece clara: el cine de superhéroes debe recuperar cierta ligereza. Por eso, a pesar de la oscuridad que derrocha el adelanto, dicha característica tonal no va a estar reñida con que los espectadores se lo pasen bien. Y Alcock parece haber nacido para encarnar a Kara Zor-El. La actriz saltó a la fama internacional gracias a su papel de Rhaenyra en La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos. Este año pudimos verla igualmente en la miniserie viral de Sirenas para Netflix. Sin embargo, Supergirl: Woman of Tomorrow supondrá el debut protagónico en un largometraje para la australiana de 25 años. Rol que repetirá en la ya confirmada secuela del hombre de acero, Man of Tomorrow.

Tráiler de ‘Supergirl’: Milly Alcock no es la típica superheroína

Mira por dónde vas. #Supergirl aterriza en cines el 26 de junio de 2026. pic.twitter.com/iVkjYCtKmS — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) December 11, 2025

La segunda película del incipiente nuevo universo de DC está dirigido por el también australiano, Craig Gillespie. Responsable de filmes de culto como Lars y una chica de verdad, Gillespie ha sabido combinar su faceta humorística con proyectos dramáticos a la altura de la genial Yo, Tonya. Demostrando asimismo saber generar productos comerciales de cierta expectación. Ahí está Cruella o su realización en miniseries aplaudidas como Pam & Tommy y Mike.

El material promocional nos recuerda bastante a la estética del periplo marvelita de Gunn con la saga Guardianes de la Galaxia. Un tono que DC nunca se ha atrevido a utilizar y que bajo la planificación del productor ejecutivo, se está convirtiendo en una seña de identidad. Eso sí, la mejor noticia para los fans es que el perro Kripto volverá a tener cierta presencia en la historia.

Si atendemos a lo que conocemos hasta ahora, Woman of Tomorrow tendrá como referencia la reciente miniserie escrita por Tom King. Una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando le viene a la mente la prima de Superman. Al fin y al cabo, mientras Clark Kent fue criado con amor en la tierra, Kara fue testigo de la muerte de todos sus seres queridos y de la extinción de su planeta natal, Kripton. Mientras Superman parece decidido en salvar el mundo, Kara permanece obcecada en ignorarlo.

El tráiler de Supergirl: Woman of Tomorrow, aparte de mostrarnos a Milly Alcock, nos ofrece una perspectiva general y primer vistazo a su casting secundario. Desde el villano encarnado por Matthias Schoenaerts, hasta el mercenario Lobo al que da vida el anterior Aquaman de la franquicia, Jason Momoa. Tras ellos, aparecen Emily Beecham, David Krumholtz y una Eve Ridley, quien a juzgar por el breve adelanto, será su compañera principal a lo largo de la historia.

¿Cuándo se estrena?

Supergirl: Woman of Tomorrow llegará a los cines el 26 de junio de 2026. Adaptando la línea de cómics de King, están los guionistas Oren Uziel (La ciudad perdida) y Ana Nogueira.