Ábalos acusa a Yolanda Díaz de dejar su vivienda oficial a «otras personas sin derecho a ello»

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha señalado a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, después de que esta le llamara «golfo» a unas horas de la vista en el Tribunal Supremo que puede derivar en el ingreso en prisión del también ex secretario de Organización del PSOE. Ábalos ha insinuado este miércoles que Díaz deja su vivienda oficial, la que le corresponde como ministra, a «otras personas sin derecho a ello».

En un mensaje compartido a través de las redes sociales, Ábalos se ha dirigido a Yolanda Díaz, mencionada como «vicepresidenta y ministra de Trabajo», pidiéndole que recuerde «qué papel jugó cada uno durante la pandemia» de COVID-19. «No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío».

A continuación, el ex ministro de Transportes ha sacado pecho, asegurando que «además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad como una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva que estableció el decreto del Estado de Alarma», también tuvo la responsabilidad de «controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada».

«Ya que valora tanto el estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la presunción de inocencia’», ha exigido Ábalos a Yolanda Díaz.

Para finalizar el escrito, compartido en X, Ábalos ha dejado un recado a Díaz, una insinuación que, desde su publicación, está dando que hablar. «Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello», ha espetado el ex secretario de Organización del PSOE, en dirección a la actual ministra de Trabajo y líder de Sumar.

La casa de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz cuenta con el privilegio de residir en la vivienda oficial más grande de las correspondientes a todos los ministros del Gobierno. En total son 443 metros cuadrados, con más de una docena de estancias, entre habitaciones y zonas comunes. La ministra de Trabajo y líder de la formación ultraizquierdista Sumar, vive el contraste de la casa en la que reside con las políticas de vivienda de las que presume desde su cargo en el Ejecutivo.

El inmueble en el que reside Díaz está ubicada en el madrileño Paseo de la Castellana, una de las arterias principales y más lujosas de la capital, a la altura de Nuevos Ministerios. Su vivienda es la más grande de todos los ministros, superando en más de 100 metros cuadrados, por ejemplo, a la que tiene Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación.