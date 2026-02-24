Enrique Cerezo y la sanción a Prestianni: «No digo que sea justa o injusta, pero traerá muchos problemas»

Tras meses inactivo, hace una semana volvió el fango del racismo contra Vinicius. Marcó un gol de esos que se apellidan -azo -golazo- y todo en borroneó. Celebró en el banderín de córner, baile incluido, donde se ubicaban los ultras del Benfica y desde la grada le llovieron multitud de objetos. El lío aumentó los decibelios cuando un jugador del Benfica se tapó la boca con la camiseta y presuntamente le dijo «eres un mono». Sobre el insulto de Prestianni se ha pronunciado Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

«No es un problema nuestro en particular, pero sí en general porque esta sanción provoca una serie de problemas importantes. No digo que sea justa o injusta, digo que va a crear muchísimos problemas», argumentó el mandamás rojiblanco. La UEFA ya ha actuado -a medias tintas- y ha sancionado a Prestianni con un partido de sanción por una «presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario» de la organización tras su «comportamiento discriminatorio» hacia Vinicius. No existe una prueba clarificadora del insulto proferido, pero ha sido suspendido provisionalmente para el partido de vuelta de este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Además de Prestianni, Enrique Cerezo también analizó la actualidad de un Atlético que se juega la temporada este martes ante el Brujas y la próxima semana contra el Barcelona. «Si no nos la jugamos, algo parecido será. Lo que sí que digo es que quedan muchos días para el partido ante el Barcelona. Creo que estamos bien situados, pero va a ser un partido muy difícil como lo va a ser para que se nos vayan las dos oportunidades que tenemos para hacer una campaña fantástica», dijo.

El billete a octavos de final de la Champions significaría un impulso económico para el Atlético. «Pasar de ronda es una necesidad, más que una obligación. Creo que va a ser un partido difícil, ya lo vimos el otro día allí. Cuando conseguimos marcar tres goles en su casa, alguno marcaremos aquí. “Necesidad por todo. Primero, por los aficionados. Segundo, por la parte deportiva. Tercero, por la económica. Cuarto, porque nos gusta estar en octavos. Y quinto, por lo que queráis», aseguró.

Durante la previa del duelo ante el Brujas ha circulado un rumor que sitúa a Griezmann, con contrato en el Atlético hasta 2027, en la MLS. «Esta mañana, cuando ha saltado la noticia, me ha extrañado. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid. Queridísimo por esta afición. Es necesario en el Atlético de Madrid, lo estamos viendo en los últimos partidos que está haciendo. Yo no sé nada, hoy lo importante es el partido», zanjó Enrique Cerezo.