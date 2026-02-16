Denuncian al alcalde socialista de La Algaba por acoso sexual a un menor: «¿Eres activo o pasivo?»

El alcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, ha sido denunciado por presunto acoso sexual a un menor de edad, aprendiz de la Escuela Municipal de Tauromaquia, tras la presentación de un escrito el 13 de enero a través del canal interno habilitado en el partido. La denuncia recoge supuestos mensajes enviados por el regidor al joven a través de la red social Instagram.

Según el escrito, el denunciante atribuye al alcalde conductas de «ciberacoso y hostigamiento sexual» y sostiene que existió un «abuso de poder» y una «posición de superioridad» por parte del regidor. Entre los mensajes aportados figura la frase: «Ayyy si tuvieras los 18!!!», que, según el denunciante, evidenciaría un deseo sexual explícito condicionado a que el menor alcanzara la mayoría de edad.

La denuncia también señala que Agüera habría preguntado al aprendiz por su rol en relaciones homosexuales, concretamente si era «activo o pasivo». Ese mensaje, según el escrito, fue posteriormente eliminado por el propio alcalde. El denunciante asegura que existen testigos y pruebas documentales de la existencia de ese intercambio.

El escrito, que desató el caso, fue recibido el 13 de enero y aporta como pruebas una serie de capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre ambos a través de Instagram, de la que tanto el alcalde como el menor son usuarios. En ellas, siempre según el denunciante, el regidor era «plenamente consciente» de la edad del joven.

Diego Manuel Agüera es alcalde de La Algaba desde 2011 y secretario general de la agrupación local socialista. Además, desempeña diferentes responsabilidades en la Diputación de Sevilla. En 2016 ya estuvo investigado en un procedimiento por presuntas adjudicaciones irregulares que finalmente fue archivado tras anularse las grabaciones que constituían la principal prueba.

El caso ha generado atención en el ámbito político municipal, donde se han solicitado explicaciones sobre los hechos recogidos en la denuncia. Hasta el momento, no consta la apertura de un procedimiento judicial relacionado con estos hechos.