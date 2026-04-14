Camavinga no pasa el examen

Eduardo Camavinga no pasó el examen ante el Girona. Arbeloa le dio la oportunidad, pero el francés no estuvo todo lo bien que se podía esperar. En su posición, siendo ‘6’, es donde más cómodo se siente, pero su papel ante los catalanes no fue todo lo positivo que se podía esperar o, por lo menos, no le convenció del todo a un entrenador madridista que sigue dándole vueltas a quién será el sustituto de Tchouaméni en el partido más importante que va a afrontar el Real Madrid hasta el momento en la presente temporada. El galo se lo perderá por una rigurosa amarilla que vio en el partido de ida y que conllevaba suspensión.

«Quería ver a Camavinga en esa posición, que además el día del Villarreal ya jugó allí con nosotros y lo ha hecho en algún otro momento. Él se siente muy cómodo de ‘6’ y además es la posición donde más rinde. Para mí era importante verle y que entienda qué quiero en esa posición. Dónde tiene que colocarse, cómo quiero que se ubique… Siempre ha sido un jugador con mucha movilidad y quizás en ese puesto necesita ubicarse de manera distinta y colocarse para ayudarnos en la salida de balón y a la hora de defender. Creo que era una buena opción para iniciar hoy», aseguró Arbeloa tras el encuentro.

La realidad es que Camavinga no terminó de convencer en esa posición, por lo que ahora Arbeloa debe buscar soluciones. Sobre la mesa sigue estando la opción de volver a apostar por el francés o por mover a Valverde al centro, acompañándole de Bellingham, Güler y Thiago Pitarch. Esta es la decisión que más opciones tiene de ser la elegida.

El futuro de Camavinga

En el Real Madrid llevan tiempo teniendo claro que Eduardo Camavinga es una venta clara este verano. La duda es si algún club llegará a Valdebebas con una oferta que satisfaga a la entidad madridista, pero desde hace un tiempo están abiertos a escuchar ofertas por el francés, que ha supuesto una gran decepción en el seno del club blanco. La apuesta por él fue clara en el verano de 2021, cuando la llegada de Mbappé fue imposible, pero un lustro después, desde la dirección deportiva creen que es un jugador que involuciona y que está lejos de estar a la altura del nivel que exige el 15 veces campeón de Europa.

Con esta situación, el Real Madrid sabe que este verano deberá hacer ventas para poder fichar. Y uno de los jugadores que tendrá el cartel de transferible es Camavinga. Desde el club blanco saben que el francés, con tan solo 23 años, tiene mercado. En la Premier League le siguen con atención y se espera que lleguen ofertas por él en los próximos meses. El club blanco empezaría a escuchar ofertas por encima de los 50 millones de euros, aunque, como siempre en estos casos, con contrato hasta 2029, el jugador también tiene que querer irse.

Camavinga es el primer candidato para abandonar el club este verano, aunque no el único. La entidad madridista dará salida a varios jugadores, entre los que están incluidos en la lista de transferibles nombres como el de Raúl Asencio. Otros saldrán por no renovar sus contratos, como es el caso de Alaba y Carvajal, mientras que con Mastantuono se busca una cesión.